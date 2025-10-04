Filenin Sultanları'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri açıklandı

Kura çekimi İtalya'nın Bari kentinde gerçekleştirildi. Törene Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi katılırken, A Milli Takım oyuncusu Dilay Özdemir de kura çekimini gerçekleştiren isimlerden biri oldu.

Filenin Sultanları A Grubu'nda

Son şampiyon unvanıyla turnuvaya katılacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, kura çekimi sonucunda A Grubu'nda yer aldı.

Sultanlarımızın grup aşamasındaki rakipleri şöyle:

Letonya

Polonya

Almanya

Slovenya

Macaristan

Türkiye Yeniden Ev Sahibi

Türkiye, 2026 Avrupa Şampiyonası'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Daha önce 2003 ve 2019'da bu büyük organizasyonu başarıyla düzenleyen Türkiye, bu kez Sinan Erdem Spor Salonu'nda tüm aşamalara ev sahipliği yapacak.

Tüm Maçlar İstanbul'da Oynanacak

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye ayağında grup etabı, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının tamamı İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.