Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri açıklandı

KURA ÇEKİMİ VE KATILIMCILAR
Kura çekimi, İtalya'nın Bari kentinde yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kura çekiminde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi temsil etti.
Kura çekimi sonucunda A Milli Takımımız, D Grubu'nda yer aldı.
TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ (D GRUBU)
Milli takımımız grup aşamasında şu takımlarla mücadele edecek:
Romanya
Letonya
Fransa
Almanya
İsviçre
Ay-yıldızlılar grup maçlarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.
2026 CEV ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUPLARI
A Grubu: İtalya, İsveç, Slovenya, Çekya, Yunanistan, Slovakya
B Grubu: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna, Portekiz, İsrail
C Grubu: Finlandiya, Estonya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Danimarka
D Grubu: Türkiye, Romanya, Letonya, Fransa, Almanya, İsviçre