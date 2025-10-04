PODCAST CANLI YAYIN

Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, 9-24 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu.

Turnuva, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİ VE KATILIMCILAR

Kura çekimi, İtalya'nın Bari kentinde yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nu kura çekiminde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi temsil etti.

Kura çekimi sonucunda A Milli Takımımız, D Grubu'nda yer aldı.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ (D GRUBU)

Milli takımımız grup aşamasında şu takımlarla mücadele edecek:

Romanya

Letonya

Fransa

Almanya

İsviçre

Ay-yıldızlılar grup maçlarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.

2026 CEV ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUPLARI

A Grubu: İtalya, İsveç, Slovenya, Çekya, Yunanistan, Slovakya
B Grubu: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna, Portekiz, İsrail
C Grubu: Finlandiya, Estonya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Danimarka
D Grubu: Türkiye, Romanya, Letonya, Fransa, Almanya, İsviçre

