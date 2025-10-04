PODCAST CANLI YAYIN

Körfez'den siftah! Kocaelispor - Eyüpspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kocaelispor, Eyüpspor’u Kocaeli Stadyumu’nda ağırladı. Kritik mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da pozisyonlar üretse de gol bulamadı ve devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

EYÜPSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
48. dakikada Serdar Gürler'in attığı golle öne geçen Eyüpspor'un sevinci kısa sürdü. VAR incelemesinin ardından Prince Ampeem'in kaleci Jovanovic'e faul yaptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

VAR'DAN PENALTI ÇIKTI PETKOVIC AFFETMEDİ
80. dakikada Emre Akbaba'nın elle müdahalesi sonrası Kocaelispor VAR incelemesiyle penaltı kazandı. 85. dakikada topun başına geçen Bruno Petkovic, kaleciyi ters köşeye yatırarak skoru 1-0'a getirdi.

Kocaelispor'un gol sevinci (AA)Kocaelispor'un gol sevinci (AA)

SELÇUK İNAN VE SELÇUK ŞAHİN KART GÖRDÜ
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 17. dakikada yoğun itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin ise penaltı pozisyonundaki tepkileri sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Maçın sonlarına doğru ise bir taç pozisyonunda tepkisini sürdüren Şahin, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTALAR
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor puanını 5'e yükseltti ve 15. sıraya çıktı. Eyüpspor ise 5 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı.
Ligin 9. haftasında yeşil beyazlılar deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

