PODCAST CANLI YAYIN

F1 Singapur GP ne zaman, saat kaçta? F1 Singapur Grand Prix'si hangi kanalda?

Formula 1’de nefes kesen mücadele, sezonun 18. yarışı olan Singapur Grand Prix’siyle devam ediyor. Motor sporları tutkunların heyecanla takip ettiği Singapur GP, 3-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki F1 Singapur GP saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
F1 Singapur GP ne zaman, saat kaçta? F1 Singapur Grand Prix'si hangi kanalda?

Formula 1'de sezonun kritik virajlarından biri olan Singapur Grand Prix'si için geri sayım başladı. Marina Bay Sokak Pisti'nde ışıklar altında koşulacak yarış, şampiyona mücadelesine ayrı bir heyecan katacak. Peki F1 Singapur GP ne zaman, saat kaçta? F1 Singapur Grand Prix'si hangi kanalda?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

F1 Singapur GP ne zaman?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı, Singapur'un ünlü Marina Bay Caddesi Pisti'nde koşulacak. 4,9 kilometrelik sokak pistinde 62 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış hafta sonunda büyük heyecan yaşanacak. Sıralama turları 4 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.00'da, yarış ise 5 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Bu sezonun en çok kazanan ismi McLaren'den Oscar Piastri 7 zaferle zirvede yer alırken, takım arkadaşı Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen 4, Mercedes sürücüsü George Russell ise 1 galibiyet elde etti.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Pilotlar klasmanı (ilk 5)

Oscar Piastri (Avustralya): 324 puan

Lando Norris (Büyük Britanya): 299 puan

Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

George Russell (Büyük Britanya): 212 puan

Charles Leclerc (Monako): 165 puan

AAAA

Takımlar klasmanı (ilk 5)

McLaren: 623 puan

Mercedes: 290 puan

Ferrari: 286 puan

Red Bull Racing: 272 puan

Williams: 101 puan

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika | Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreni | Başkan Erdoğan Hamas barışa hazır
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Aynadaki Yabancı
Son dakika! Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye dönüyor! Saat netleşti: İstanbul'da olacaklar!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Emekliye zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlunun kök aylığına yansıtılacak... Yeni aylıklar ne kadar olacak?
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!
MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji'den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Marketlerin etiket-kasa oyunu! Toplu alışverişlere dikkat
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Bilişim suçları için yeni düzenleme geliyor: Banka hesabına dikkat! Hattını kullandırana para cezası
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Cihan Ünal’dan ‘Osman Bey’ açıklaması: Milletini koruyan kollayan onurlu bir devlet adamıydı!
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı size "Ben olsam ne yapardım?" diye sorduracak!