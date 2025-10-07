MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025 | Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç şifresiz canlı nereden izlenir?

Futbolseverlerin merakla beklediği milli maç takviminde Türkiye - Bulgaristan karşılaşması takip ediliyor. Taraftarlar, "Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte canlı yayın bilgileri…

MİLLİ ARA NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle liglere kısa bir süreliğine ara veriliyor. Süper Lig'de bu haftaki karşılaşmaların tamamlanmasının ardından takımlar milli araya girecek. A Milli Futbol Takımımız ise bu dönemde Bulgaristan ve Gürcistan ile önemli maçlara çıkacak.