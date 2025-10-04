PODCAST CANLI YAYIN

4 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler günün karşılaşmalarını merak ediyor ve araştırıyor. 4 Ekim Cumartesi sahalarda heyecan dorukta. Süper Lig’den Avrupa arenalarına, Ziraat Türkiye Kupası’ndan milli maçlara kadar tüm kritik karşılaşmaları derledik. Peki bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Bu akşam derbi var mı, saat kaçta başlayacak?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
4 EKİM MAÇ TAKVİMİ: Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün başlıyor! 4 Ekim Cumartesi, Süper Lig'den Avrupa kupalarına, Ziraat Türkiye Kupası'ndan milli maçlara kadar sahalarda yer alacak karşılaşmalar merak ediliyor. Hakem kararları, kritik pozisyonlar ve maç skorlarını anlık takip etmek isteyenler için tüm önemli karşılaşmaları listeledik.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

4 EKİM MAÇ TAKVİMİ

Süper Lig

14:30 Gençlerbirliği - Alanyaspor (beIN Sports 2)

17:00 Kocaelispor - Eyüpspor (beIN Sports 2)

20:00 Galatasaray - Beşiktaş (beIN Sports 1)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1. Lig

13:30 Pendikspor - Adana Demirspor (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Bandırmaspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

16:00 Erzurumspor FK - Van Spor FK (TRT Spor)

19:00 Amed SK - Keçiörengücü (TRT Spor)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İngiltere - Premier Lig

14:30 Leeds United - Tottenham

17:00 Arsenal - West Ham United

17:00 Manchester United - Sunderland

19:30 Chelsea - Liverpool

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İspanya - LaLiga

15:00 Real Oviedo - Levante

17:15 Girona - Valencia

19:30 Athletic Bilbao - Mallorca

22:00 Real Madrid - Villarreal

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İtalya - Serie A

16:00 Lazio - Torino

16:00 Parma - Lecce

19:00 Inter - Cremonese

21:45 Atalanta - Como

Fransa - Ligue 1

18:00 Metz - Marsilya

20:00 Brest - Nantes

22:05 Auxerre - Lens

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Almanya - Bundesliga

16:30 Werder Bremen - St. Pauli

16:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin

16:30 Augsburg - Wolfsburg

16:30 Borussia Dortmund - RB Leipzig

19:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih

Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi maçı ne zaman, saat kaçta?Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray-Beşiktaş maç günü metro kaça kadar açık? 4 Ekim Cumartesi metro çalışma saatiGalatasaray-Beşiktaş maç günü metro kaça kadar açık? 4 Ekim Cumartesi metro çalışma saati
Galatasaray-Beşiktaş maç günü metro kaça kadar açık? 4 Ekim Cumartesi metro çalışma saati

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
Aynadaki Yabancı
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Emekliye zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlunun kök aylığına yansıtılacak... Yeni aylıklar ne kadar olacak?
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
Borsa vurgununda asıl soru... En bilinen manipülatör: Nihat Özçelik | Ünlü kahveci de işin içinde!
MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji'den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Marketlerin etiket-kasa oyunu! Toplu alışverişlere dikkat
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Bilişim suçları için yeni düzenleme geliyor: Banka hesabına dikkat! Hattını kullandırana para cezası
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Cihan Ünal’dan ‘Osman Bey’ açıklaması: Milletini koruyan kollayan onurlu bir devlet adamıydı!
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı size "Ben olsam ne yapardım?" diye sorduracak!