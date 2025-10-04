Galatasaray-Beşiktaş maç günü metro kaça kadar açık? 4 Ekim Cumartesi metro çalışma saati

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 09:50

Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek dev derbi öncesi metro çalışması saatleri araştırılıyor. Peki 4 Ekim Cumartesi metro lar kaça kadar açık?

4 Ekim Cumartesi gerçekleşecek Galatasaray-Beşiktaş futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır.

(Kaynak: AA)

Maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır.