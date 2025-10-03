Kartal'ın sağlık ekibi büyük sınavla karşı karşıya! Çözüm tedavi değil de ameliyat mı? İşte korkutan Abraham gerçeği...

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Tammy Abraham, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sağ omzunun çıkmasıyla bir kez daha sakatlık kabusu yaşadı. 28 yaşındaki golcünün daha önce de aynı bölgeden benzer sorunlar yaşamış olması, camiada büyük endişeye yol açtı.
Abraham'ın kronikleşen omuz sakatlıkları sonrası artık ameliyat ihtimalinin gündeme gelmesi, Beşiktaş teknik heyetini ve taraftarları düşündürüyor. Kariyeri boyunca tam 3 kez omuz sakatlığı yaşayan Abraham, ilk olarak Roma ile 2022-23'te 2 kez bu sorunla karşılaşmıştı. İngiliz forvet ilk sakatlığında sadece 6 gün sahalardan uzak kalırken, ikinci sakatlığında bu süre 4 günle sınırlı kalmıştı.
Ancak geçen sezon Milan'da yaşadığı sakatlıkla, 14 gün formasından uzak kalmıştı. İddialara göre; ameliyat olursa aylarca oynayamama riski yüksek. Teknik patron Sergen Yalçın'ın Abraham'ı yarınki Galatasaray derbisinde %90 oynatmayacağı öğrenildi.
DERBİDE %70 RASHİCA
Sergen Yalçın'ın yarınki Galatasaray derbisinde %90 Abraham'ı oynatmayacağı gelen bilgiler arasında. Bu gelişmenin üzerine %70 Milot Rashica'nın Abraham'ın yerine oynayacağı belirtildi. Cengiz Ünder'in ise %30 oynayabileceği ihtimali mevcut.
13 FUTBOLCU İLK YAŞAYACAK
Yaz transfer döneminde kadroya katılan Jurasek, Abraham, Orkun, Ndidi, Taylan, El Bilal Toure, Djalo, Cerny, Cengiz, Gökhan, Kayra, Devrim ve Jota, görev alması durumunda Siyah-Beyazlı takımla ilk kez Cimbom'a rakip olacak.
