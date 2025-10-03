Kartal'ın sağlık ekibi büyük sınavla karşı karşıya! Çözüm tedavi değil de ameliyat mı? İşte korkutan Abraham gerçeği...

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Tammy Abraham, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada sağ omzunun çıkmasıyla bir kez daha sakatlık kabusu yaşadı. 28 yaşındaki golcünün daha önce de aynı bölgeden benzer sorunlar yaşamış olması, camiada büyük endişeye yol açtı.



Korkutan ihtimal (Takvim.com.tr)

Abraham'ın kronikleşen omuz sakatlıkları sonrası artık ameliyat ihtimalinin gündeme gelmesi, Beşiktaş teknik heyetini ve taraftarları düşündürüyor. Kariyeri boyunca tam 3 kez omuz sakatlığı yaşayan Abraham, ilk olarak Roma ile 2022-23'te 2 kez bu sorunla karşılaşmıştı. İngiliz forvet ilk sakatlığında sadece 6 gün sahalardan uzak kalırken, ikinci sakatlığında bu süre 4 günle sınırlı kalmıştı.



Korkutan ihtimal (Takvim.com.tr)