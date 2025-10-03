Spor yazarları Fenerbahçe - Nice maçını değerlendirdi! "Sipeşyılın mirası"

İLKER YAĞCIOĞLU: SKORU KORUMAK ÇOK ÖNEMLİ Fenerbahçe, Nice karşılaşmasına olabilecek en iyi senaryoyla başladı. Rakibin atağa çıkarken kaptırdığı topta Talisca'nın şık servisiyle topla buluşan Kerem, Sarı-Lacivertli forma altındaki ilk golünü kaydetti. Milli oyuncunun golü hem kendisi hem de takım adına moral oldu. İlk 45 dakikada topa daha fazla sahip olan taraf Fenerbahçe'ydi. Oyunun temposu yüksek olmasa da, topu ayağımızda tutarak rakibin kalemize fazla tehlike oluşturmasına izin vermedik. Hücumda çok fazla pozisyon üretemedik belki ama Kerem'in ikinci golüyle oyunun kontrolünü iyice elimize aldık. Avrupa maçlarında skor çok değerlidir. 2-0'dan sonra Fenerbahçe, doğal olarak skoru korumayı ve kontra ataklarla tehdit yaratmayı tercih etti. Bu dakikalardan sonra sahada başka bir senaryo yazılmaya başladı.

Nice, oyunun kontrolünü ele aldı ve orta sahada özellikle İsmail Yüksek yalnız kaldı. Bu durum, hem savunma hem de topa sahip olma açısından takım dengesini bozdu. Talisca'nın savunma zaafı bu süreçte daha çok göze çarptı. Aynı şekilde Asensio da oynadığı bölgede savunmaya katkı veremedi. Bu da orta alanda direnç kaybına neden oldu. Neyse ki oyunun son bölümünde Alvarez ve Szymanski'nin oyuna girmesiyle birlikte orta sahada yeniden direnç kazandık. Topu rakibe vermiş olsak da skoru vermedik ve sahadan 3 puanla ayrılmayı başardık.

Maçtan çıkarılacak not ise Avrupa'da skoru korumak çok önemlidir.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İSMAİL ÇOK AĞIR YÜKÜ BAŞARIYLA TAŞIDI Fenerbahçe için mutlak üç puan gerektiren bir karşılaşmaydı. 90 dakikanın geneline baktığımızda kolay kazanılabilecek bir maç zora girdi. İlk devrede erken gol takıma moral de getirdi. Sonra fark ikiye çıktı. Rakip orta sahayı rahat geçiyor ama üçüncü bölgede üretkenlik sağlayamıyordu. Bu arada Skriniar deneyimine yakışmayan gereksiz bir penaltıya neden oldu, fark bire indi. 2. devrenin ilk 10 dakikasından sonra gelgitli bir maç olmaya başladı. Tedesco biraz geç kalsa da Talisca ve Asensio'yu çıkarıp iki takviye yaptı, ardından yorulan ve sinirlenen Kerem'i çıkarmakta geç kaldı. Onun yerine giren Oğuz da sıkıntılı son bölümü rahatlatan isim oldu. Sonunda maç önemli üç puanla noktalandı. Gelelim genel gözlemlerime; Bana göre günümüz futbolunda yüksek kalitede de olsalar devamlılıkları ve pres özellikleri olmayan iki oyuncu birlikte orta sahada oynamaz (Talisca, Asensio).

Bu yüzden İsmail çok ağır yükü başarıyla taşıdı ama canı çıktı. Takımın genel yapısı En-Nesyri'ye ters geliyor. Kerem Aktürk, sıfıra inip, orta yapan yapıda bir kanat forveti değil. Nene de çalışkan, istekli ama dağınık ve son hareketler yetersiz. Eğer rakipler bekleri de keserlerse En-Nesyri beslenemiyor. Konsantrasyonu bozulunca da o son pozisyonu harcadı. Tedesco, Oğuz'u sağ kanat için göz ardı etmemeli. Mutlaka iyi bir ön libero olan Alvarez'i güçlendirip, İsmail'le birlikte oynatmalı. Tedesco'nun bana göre yaptığı en doğru işlerden bir tanesi 1.5 senedir oynarmış gibi yapan, hiçbir katkı veremeyen medyanın olmazsa olmazı Fred'i ilk 11'den almasıydı.