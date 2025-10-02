PODCAST CANLI YAYIN

Kerem Aktürkoğlu kendisini ikna eden ismi açıkladı

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında sahasında Nice’i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu, attığı 2 golle gecenin kahramanı oldu. Sarı-lacivertli oyuncu, maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Kerem Aktürkoğlu kendisini ikna eden ismi açıkladı

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni hocamızla, yeni başkanımızla yeni sistemimiz var. Yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, belirli bir süreye ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların da desteğini hissedince çok iyi oynadık." dedi.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

"BENİ İSMAİL YÜKSEK İKNA ETTİ"

Transfer sürecinde yakın dostu İsmail Yüksek'in büyük rol oynadığını belirten Kerem, "İsmail Yüksek, çok yakın arkadaşım yıllardır. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. Beni o ikna etti. Müthiş oynuyor. Maçın yıldızı oydu. Ayağına yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu. Diğer arkadaşlarımla da çok iyiyim. İrfan, Çağlar, Cenk Abi, herkesle çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

Kadıköyde Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCUKadıköyde Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Kadıköy'de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasıyla siftah yaptıKerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette Gazze'ye gidiyor
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan Türkler
Casper
Son dakika! Putin'den Gazze mesajı! Şartını açıkladı: "İki devletli çözüme hizmet edecekse destekleriz"
Kadıköy'de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Barış Boyun çetesine yönelik soruşturmada yeni perde: Çete talimatlarını avukat taşıdı
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek Kudüs'e selam: "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin"
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Asgari ücrette 5’li zam formülü: Yüzde 30-50 arası hesap yapıldı! Net maaş 33 bin 156 TL olur mu? Artış emekliye yansır mı?
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki
Güllü’nün şüpheli ölümü hakkında flaş gelişme! Dosya cinayet masasında
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!