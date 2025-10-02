Kerem Aktürkoğlu kendisini ikna eden ismi açıkladı

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni hocamızla, yeni başkanımızla yeni sistemimiz var. Yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, belirli bir süreye ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların da desteğini hissedince çok iyi oynadık." dedi.