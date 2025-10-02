PODCAST CANLI YAYIN

2 Ekim 2025 MAÇ TAKVİMİ: UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Bugün futbolseverler hangi mücadelelerin ekrana geleceğini merak ediyor. 2 Ekim Perşembe akşamı hem Türkiye ligleri hem de uluslararası karşılaşmaların yayın programları öne çıkıyor. Peki UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünkü tüm maçlar, saatleri ve yayın bilgileri.

Spor tutkunları bugünkü maçlar listesini merak ediyor. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçlar, canlı yayın detaylarıyla birlikte sporseverlerin radarında. İşte 2 Ekim 2025 maç takvimi...

2 EKİM 2025 MAÇ FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi

  1. 19:45 | Roma - Lille (Tabii)
  2. 19:45 | Bologna - Freiburg (Tabii)
  3. 19:45 | Brann - Utrecht (Tabii)
  4. 19:45 | Celtic - Braga (Tabii)
  5. 19:45 | FCSB - Young Boys (Tabii)
  6. 19:45 | Fenerbahçe - Nice (TRT 1)
  7. 19:45 | Ludogorets - Real Betis (Tabii)
  8. 19:45 | Panathinaikos - G.A. Eagles (Tabii)
  9. 19:45 | Viktoria Plzen - Malmö (Tabii)

  1. 22:00 | Basel - Stuttgart (Tabii)
  2. 22:00 | Celta Vigo - PAOK (Tabii)
  3. 22:00 | Porto - Kızılyıldız (Tabii)
  4. 22:00 | Feyenoord - Aston Villa (Tabii)
  5. 22:00 | Genk - Ferencvaros (Tabii)
  6. 22:00 | Lyon - Salzburg (Tabii)
  7. 22:00 | Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb (Tabii)
  8. 22:00 | Nottingham Forest - Midtjylland (Tabii)
  9. 22:00 | Sturm Graz - Glasgow Rangers (Tabii)
UEFA Avrupa Konferans Ligi

  1. 19:45 | Dinamo Kiev - Crystal Palace
  2. 19:45 | Jagiellonia - Hamrun
  3. 19:45 | KuPS - FC Drita
  4. 19:45 | FC Lausanne - Breidablik
  5. 19:45 | Lech Poznan - Rapid Wien
  6. 19:45 | Noah - Rijeka
  7. 19:45 | Omonia - Mainz
  8. 19:45 | Rayo Vallecano - Shkendija
  9. 19:45 | Zrinjski - Lincoln City
  10. 22:00 | Aberdeen - Shakhtar Donetsk (Tabii)
  11. 22:00 | AEK Larnaca - AZ Alkmaar
  12. 22:00 | NK Celje - AEK
  13. 22:00 | Fiorentina - Sigma Olomouc
  14. 22:00 | Legia Varşova - Samsunspor (TRT 1)
  15. 22:00 | Rakow Czestochowa - Uni. Craiova
  16. 22:00 | Shelbourne - Hacken
  17. 22:00 | Slovan Bratislava - Strasbourg
  18. 22:00 | Sparta Prag - Shamrock Rovers
