2 Ekim 2025 MAÇ TAKVİMİ: UEFA Avrupa ve Konferans Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Spor tutkunları bugünkü maçlar listesini merak ediyor. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçlar, canlı yayın detaylarıyla birlikte sporseverlerin radarında. İşte 2 Ekim 2025 maç takvimi...
2 EKİM 2025 MAÇ FİKSTÜRÜ
UEFA Avrupa Ligi
- 19:45 | Roma - Lille (Tabii)
- 19:45 | Bologna - Freiburg (Tabii)
- 19:45 | Brann - Utrecht (Tabii)
- 19:45 | Celtic - Braga (Tabii)
- 19:45 | FCSB - Young Boys (Tabii)
- 19:45 | Fenerbahçe - Nice (TRT 1)
- 19:45 | Ludogorets - Real Betis (Tabii)
- 19:45 | Panathinaikos - G.A. Eagles (Tabii)
- 19:45 | Viktoria Plzen - Malmö (Tabii)
- 22:00 | Basel - Stuttgart (Tabii)
- 22:00 | Celta Vigo - PAOK (Tabii)
- 22:00 | Porto - Kızılyıldız (Tabii)
- 22:00 | Feyenoord - Aston Villa (Tabii)
- 22:00 | Genk - Ferencvaros (Tabii)
- 22:00 | Lyon - Salzburg (Tabii)
- 22:00 | Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb (Tabii)
- 22:00 | Nottingham Forest - Midtjylland (Tabii)
- 22:00 | Sturm Graz - Glasgow Rangers (Tabii)