Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! "Cüzi ücretlerle gelecekler"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezon formalarının kolları için anlaşılan sponsor firma ile düzenlenen imza törenine katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Doğan, takvim.com.tr editörü Burak Zihni'nin Afrikalı futbolcular ve kıta özelindeki proje sorusunu da yanıtladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da sponsorluk anlaşması imzalandı. Bordo mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, törende açıklamalarda bulundu.

Başkan Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un Afrika planını açıkladı

CÜZİ ÜCRETLERLE GETİRİLECEKLER

Takvim.com.tr'den Burak Zihni'nin sorularını yanıtlayan Doğan, Afrika'dan getirilen oyuncuar ve kıta genelindeki genel politika hakkında bilgi verdi.

Karadeniz temsilcisiin 1 numarası; "Afrika'da kulüp planlaması yok ama bizim bahsettiğimiz Portekiz ve Fransa'daki ikinci lig kulüplerinin altına Afrika'da akademi anlaşmaları var. Onları da görüşüyoruz. Kulüp olarak değil, yani oradaki çeşitli futbol akademileriyle anlaşmaları görüşüyoruz. Zaten o akademilerle yaptığımız görüşmeler neticesinde U19'a aldığımız, denediğimiz oyuncular var. Bir kısmından memnun kalındı, bir kısmından kalınmadı. Tabii bunların bir geliş maliyetleri yok, onu da açıklama getireyim buraya. Hani bir ücret karşılığında değil, yani bedelsiz olarak getiriyoruz bu arkadaşları, çok cüzi ücretler. Faydalanabilirsek işte buralarda da faydalanmış olacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNCE YURT DIŞI SONRA PORTEKİZ

İlk eabın Portekiz olabileceğini dile getiren Doğan; "Asıl tabii bu genç yetenekleri içeriye katmak için onların olduğu bölgede olmak zorundayız. Çünkü şartlar itibariyle yani tabii Afrika'dan oyuncuyu Trabzon'a getirmek çok zor. Yani veya Portekiz'den bir oyuncuyu, yani o kadar scout'un olduğu, ekibin olduğu, altyapıyı o kadar önem veren kulüplerin arasından çıkartıp Trabzon'a getirmek çok zor veya bu sefer ekstra maliyetleri katlanıyorsun. İkisi de zarar. Dolayısıyla bizim asıl hedefimiz oyuncuların olduğu bölgede onları bir şekilde sisteme katıp geliştirmek, sonra Trabzonspor'a getirmek. Yani çalışmamız o anlamda gelişiyor." dedi.

