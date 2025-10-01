Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! "Cüzi ücretlerle gelecekler"

Karadeniz temsilcisiin 1 numarası; "Afrika'da kulüp planlaması yok ama bizim bahsettiğimiz Portekiz ve Fransa'daki ikinci lig kulüplerinin altına Afrika'da akademi anlaşmaları var. Onları da görüşüyoruz. Kulüp olarak değil, yani oradaki çeşitli futbol akademileriyle anlaşmaları görüşüyoruz. Zaten o akademilerle yaptığımız görüşmeler neticesinde U19'a aldığımız, denediğimiz oyuncular var. Bir kısmından memnun kalındı, bir kısmından kalınmadı. Tabii bunların bir geliş maliyetleri yok, onu da açıklama getireyim buraya. Hani bir ücret karşılığında değil, yani bedelsiz olarak getiriyoruz bu arkadaşları, çok cüzi ücretler. Faydalanabilirsek işte buralarda da faydalanmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan (Takvim.com.tr)

ÖNCE YURT DIŞI SONRA PORTEKİZ

İlk eabın Portekiz olabileceğini dile getiren Doğan; "Asıl tabii bu genç yetenekleri içeriye katmak için onların olduğu bölgede olmak zorundayız. Çünkü şartlar itibariyle yani tabii Afrika'dan oyuncuyu Trabzon'a getirmek çok zor. Yani veya Portekiz'den bir oyuncuyu, yani o kadar scout'un olduğu, ekibin olduğu, altyapıyı o kadar önem veren kulüplerin arasından çıkartıp Trabzon'a getirmek çok zor veya bu sefer ekstra maliyetleri katlanıyorsun. İkisi de zarar. Dolayısıyla bizim asıl hedefimiz oyuncuların olduğu bölgede onları bir şekilde sisteme katıp geliştirmek, sonra Trabzonspor'a getirmek. Yani çalışmamız o anlamda gelişiyor." dedi.