Okan Buruk'tan Sergen Yalçın sözleri! "Teşekkür ediyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Beşiktaş derbisine de değindi.

Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Liverpool maçı öncesi yaptığı "Galatasaray'a başarılar dilerim. Kalbimiz onların yanında" sözleriyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Sergen Hoca'ya teşekkür ederim. Ona da 'Hayırlı olsun' demek istiyorum. Beşiktaş'ın gelişimini görüyoruz. İlk 45 dakikadaki oyun bunun göstergesi. Önemli bir maça çıkacağız. Yine aynı konsantrasyonu yaşayacağımız bir derbi olacak. Konsantrasyon sorunumuzun olacağını düşünmüyorum."

"8'DE 8 MOTİVASYONU İLE SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Beşiktaş derbisi hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, takımındaki motivasyonu vurgulayarak; "18-19 gündür izin yapmadık. Çarşamba günü izin verdik. Primden çok izne sevindiler. Beşiktaş önemli bir takım ve yükselişte. Biz de 8'de 8 motivasyonu ile sahaya çıkacağız." dedi.

