Okan Buruk'tan Sergen Yalçın sözleri! "Teşekkür ediyorum"

Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Liverpool maçı öncesi yaptığı "Galatasaray'a başarılar dilerim. Kalbimiz onların yanında" sözleriyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Sergen Hoca'ya teşekkür ederim. Ona da 'Hayırlı olsun' demek istiyorum. Beşiktaş'ın gelişimini görüyoruz. İlk 45 dakikadaki oyun bunun göstergesi. Önemli bir maça çıkacağız. Yine aynı konsantrasyonu yaşayacağımız bir derbi olacak. Konsantrasyon sorunumuzun olacağını düşünmüyorum."