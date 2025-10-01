Dorgeles Nene Fenerbahçe kariyerine rekorla başladı!

Kadıköy'deki galibiyette öne çıkan isim ise Dorgeles Nene oldu. Antalyaspor karşısında 89 dakika sahada kalan Malili futbolcu, 65. dakikada takımına kazandırdığı penaltıyla maçın kilidini açtı.
İSTATİSTİKLERDE REKOR
Fotomaç'ın verilerine göre Nene, 2014-2015 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında aynı anda 5+ şut pası (5), 5+ pas arası (6) ve 5+ sahipsiz top kazanma (5) istatistiklerine ulaşan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.
TRANSFER VE ETKİSİ
Yaz transfer döneminde 18 milyon Euro bedelle Salzburg'dan kadroya katılan 22 yaşındaki hücumcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta dikkat çekici bir performans sergiledi.