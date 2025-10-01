Dorgeles Nene Fenerbahçe kariyerine rekorla başladı!

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Hesap.com Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek üç maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Uzun süre dengede giden karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 65. dakikada Anderson Talisca (penaltı) ve 90+2. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Kanarya'nın yeni yıldızı Dorgeles Nene, istatistikleriyle parmak ısırtıp rekor kırdı.

Kadıköy'deki galibiyette öne çıkan isim ise Dorgeles Nene oldu. Antalyaspor karşısında 89 dakika sahada kalan Malili futbolcu, 65. dakikada takımına kazandırdığı penaltıyla maçın kilidini açtı.

İSTATİSTİKLERDE REKOR

Fotomaç'ın verilerine göre Nene, 2014-2015 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında aynı anda 5+ şut pası (5), 5+ pas arası (6) ve 5+ sahipsiz top kazanma (5) istatistiklerine ulaşan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

TRANSFER VE ETKİSİ

Yaz transfer döneminde 18 milyon Euro bedelle Salzburg'dan kadroya katılan 22 yaşındaki hücumcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta dikkat çekici bir performans sergiledi.

GOLÜ SAYILMADI

Nene, ilk 11'de görev aldığı Gençlerbirliği maçında da bir gol pozisyonunda topu ağlara göndermiş, ancak gol rakip oyuncunun kendi kalesine yazılmıştı. Bu kez kazandırdığı penaltıyla yine skora doğrudan etki ederek taraftarın beğenisini topladı.

Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti

