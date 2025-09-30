TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | GS-Liverpool maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın frekans bilgileri

(Kaynak: TRT 1)

Galatasaray-Liverpool genç takımlar mücadelesi, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan da takip edilebilecek. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden de şifresiz yayın yapılacak.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE