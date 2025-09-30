PODCAST CANLI YAYIN

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | GS-Liverpool maçı şifresiz canlı nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi canlı yayın frekans bilgileri

Bu akşam Galatasaray ile Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar, grubun ikinci haftasında İngiltere’nin köklü kulüplerinden Liverpool’u RAMS Park’ta konuk edecek. Peki GS-Liverpool maçı şifresiz canlı nereden izlenir? İşte TRT 1 canlı yayın bilgileri…

Giriş Tarihi:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam dev bir sınava çıkıyor. Avrupa arenasında kritik öneme sahip mücadele, futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip edeceği karşılaşmalar arasında gösteriliyor. Peki TRT 1 GS-Liverpool maçı şifresiz nasıl izlenir?

Galatasaray-Liverpool maçı şifresiz canlı nereden izlenir?

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, TRT Spor'a uydu ve internet üzerinden şifresiz bir şekilde erişebilecek.

Galatasaray-Liverpool genç takımlar mücadelesi, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan da takip edilebilecek. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden de şifresiz yayın yapılacak.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

30 EYLÜL TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.38 – İstiklal Marşı

05.40 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06.30 – Kalk Gidelim

09.25 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.40 – Cennetin Çocukları

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

22.00 – Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçı

Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

