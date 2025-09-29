Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi GS - Liverpool maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Evinde Güven Tazeliyor

"Devler Ligi"ne Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik mağlubiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa sahnesinde ilk kez kendi taraftarının önüne çıkacak. Cimbom, Liverpool karşısında puan ya da puanlar alarak hem moral bulmak hem de gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.