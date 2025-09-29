Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi GS - Liverpool maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ikinci hafta mücadelesinde taraftarı önünde İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'u ağırlayacak. Turnuvaya kötü bir başlangıç yapan temsilcimiz ilk haftada deplasmanda karşılaştığı Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu. Bu sonuç sonrası gözler, güçlü rakip Liverpool karşısında alınacak skora çevrildi. Galatasaray kendi sahasında taraftarının desteğiyle bu kez galibiyet peşinde olacak.
Giriş Tarihi: 29.09.2025 11:32