Kadraj Galeri Kadraj İkon Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi GS - Liverpool maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ikinci hafta mücadelesinde taraftarı önünde İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'u ağırlayacak. Turnuvaya kötü bir başlangıç yapan temsilcimiz ilk haftada deplasmanda karşılaştığı Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu. Bu sonuç sonrası gözler, güçlü rakip Liverpool karşısında alınacak skora çevrildi. Galatasaray kendi sahasında taraftarının desteğiyle bu kez galibiyet peşinde olacak.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 11:32
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, eksiksiz kadrosuyla sahaya çıkacağı dev mücadelede taraftarının desteğiyle tarihi bir galibiyet peşinde olacak.

Maçın Tarihi, Saati ve Yayın Bilgisi

Dev karşılaşma, 29 Eylül Salı akşamı RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ile tabii platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

Hakemler Fransa'dan

Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan deneyimli hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Jeremy Stinat görev alacak.

Galatasaray Evinde Güven Tazeliyor

"Devler Ligi"ne Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik mağlubiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa sahnesinde ilk kez kendi taraftarının önüne çıkacak. Cimbom, Liverpool karşısında puan ya da puanlar alarak hem moral bulmak hem de gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Liverpool Formda Geliyor

Transfer dönemine kadrosuna kattığı yıldızlarla damga vuran Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i 3-2 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. İngiliz ekibi, İstanbul deplasmanından da galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.