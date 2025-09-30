PODCAST CANLI YAYIN

NBA MAÇ TAKVİMİ 2025-2026 | NBA ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

Basketbol tutkunlarının gözü kulağı NBA’de yeni sezonun startında. 2025-2026 takviminin duyurulmasıyla birlikte, taraftarlar artık ilk düdüğün çalınacağı günü heyecanla sayıyor. Dünyanın en üst düzey basketbol organizasyonu olan NBA, yeni dönemde de rekabeti ve unutulmaz anları sahneye taşıyacak. Peki NBA ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

NBA MAÇ TAKVİMİ 2025-2026 | NBA ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

Milyonların heyecanla beklediği NBA'de 2025-2026 sezonu için geri sayım başladı. Resmi takvimin açıklanmasıyla birlikte gözler yeni sezonun açılış gününe çevrildi. Basketbolun zirvesi olarak kabul edilen lig, bu yıl da unutulmaz karşılaşmalara sahne olmaya hazırlanıyor. İşte NBA maç takvimi.

NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025-26 NBA sezonu, 21 Ekim 2025 Salı günü resmen başlayacak. Açılış gecesinde Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets parkede kozlarını paylaşırken, hemen ardından Golden State Warriors – Los Angeles Lakers karşılaşması sezonun ilk haftasına damga vuracak mücadelelerden biri olacak.

Sezon Öncesi Programı:

2 ve 4 Ekim: Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Knicks ile 76ers, NBA Abu Dabi Maçları'nda karşılaşacak.

3 ve 5 Ekim: Melbourne Park'ta düzenlenecek Melbourne Serisi'nde Pelicans, Avustralya'nın NBL ekipleriyle mücadele edecek.

6 Ekim: NBA Kanada Serisi kapsamında Vancouver'daki Rogers Arena'da Nuggets ile Raptors parkeye çıkacak.

10 ve 12 Ekim: Makao'daki Venetian Arena'da Nets ile Suns, NBA Çin Maçları'nda karşı karşıya gelecek.

17 Ekim: Sezon öncesi karşılaşmaları sona erecek.

20 Ekim: Normal sezon açılışı için kadrolar netleşecek.

21 Ekim: NBA 2025-26 normal sezonu resmen start alacak.

Öne Çıkan Tarihler:

31 Ekim: Emirates NBA Kupası 2025 grup karşılaşmaları Prime'da başlayacak.

1 Kasım: Mexico City Arena'da Detroit Pistons – Dallas Mavericks maçı oynanacak.

28 Kasım: Emirates NBA Kupası grup aşaması tamamlanacak.

9-10 Aralık: Emirates NBA Kupası çeyrek finalleri Prime ekranlarında.

13 Aralık: Yarı finaller Las Vegas'ta yapılacak.

16 Aralık: Şampiyonluk mücadelesi Las Vegas'ta oynanacak.

25 Aralık: Noel Günü özel maçları:

12:00 ET → Cavaliers – Knicks

14:30 ET → Spurs – Thunder

17:00 ET → Mavericks – Warriors

20:00 ET → Rockets – Lakers

22:30 ET → Timberwolves – Nuggets
(Tüm karşılaşmalar ABC ve ESPN'den yayınlanacak.)

5 Ocak: 10 günlük kontratlar imzalanabilecek.

10 Ocak: Tüm sözleşmeler sezonun kalan bölümü için garanti altına alınacak.

15 Ocak: Berlin Uber Arena'da Magic – Grizzlies maçı oynanacak.

18 Ocak: Londra'daki The O2'de Magic – Grizzlies karşılaşacak.

19 Ocak (MLK Günü):

13:00 ET → Bucks – Hawks

14:30 ET → Thunder – Cavaliers

17:00 ET → Mavericks – Knicks

20:00 ET → Celtics – Pistons
(NBC ve Peacock yayınlayacak.)

5 Şubat: Takas dönemi sona erecek.

13-15 Şubat: Los Angeles'ta 2026 NBA All-Star organizasyonu gerçekleştirilecek.

1 Mart: Playoff uygunluk muafiyetlerinin son günü.

12 Nisan: Normal sezon bitecek.

13 Nisan: 2026 NBA Playoff kadroları açıklanacak.

