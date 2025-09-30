NBA MAÇ TAKVİMİ 2025-2026 | NBA ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

Milyonların heyecanla beklediği NBA'de 2025-2026 sezonu için geri sayım başladı. Resmi takvimin açıklanmasıyla birlikte gözler yeni sezonun açılış gününe çevrildi. Basketbolun zirvesi olarak kabul edilen lig, bu yıl da unutulmaz karşılaşmalara sahne olmaya hazırlanıyor. İşte NBA maç takvimi.
NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025-26 NBA sezonu, 21 Ekim 2025 Salı günü resmen başlayacak. Açılış gecesinde Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets parkede kozlarını paylaşırken, hemen ardından Golden State Warriors – Los Angeles Lakers karşılaşması sezonun ilk haftasına damga vuracak mücadelelerden biri olacak.
Sezon Öncesi Programı:
2 ve 4 Ekim: Abu Dabi'deki Etihad Arena'da Knicks ile 76ers, NBA Abu Dabi Maçları'nda karşılaşacak.
3 ve 5 Ekim: Melbourne Park'ta düzenlenecek Melbourne Serisi'nde Pelicans, Avustralya'nın NBL ekipleriyle mücadele edecek.
6 Ekim: NBA Kanada Serisi kapsamında Vancouver'daki Rogers Arena'da Nuggets ile Raptors parkeye çıkacak.
10 ve 12 Ekim: Makao'daki Venetian Arena'da Nets ile Suns, NBA Çin Maçları'nda karşı karşıya gelecek.
17 Ekim: Sezon öncesi karşılaşmaları sona erecek.
20 Ekim: Normal sezon açılışı için kadrolar netleşecek.
21 Ekim: NBA 2025-26 normal sezonu resmen start alacak.