Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan ve Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor karşılaşmalarını kaçıran Jhon Duran'ın, perşembe günkü Nice sınavına yetişmesi bekleniyordu.



Ancak Kolombiyalı forvetin yine kadroda olmayacağı öğrenildi. Barcelona'da iğne tedavisi olan 21 yaşındaki yıldızın İstanbul dönüşü MR'ları temiz çıkmasına rağmen ağrılarının sürdüğü kaydedildi. Oyuncunun milli ara sonrası hazır olacağı gelen haberler arasında yer aldı.



Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Jhon Duran, 1 gol ve 1 asist kaydetti.