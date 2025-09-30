PODCAST CANLI YAYIN

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Kolombiyalı yıldızı Jhon Duran'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Nice maçının kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Benfica ile oynanan rövanş maçında sakatlanan ve Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Antalyaspor karşılaşmalarını kaçıran Jhon Duran'ın, perşembe günkü Nice sınavına yetişmesi bekleniyordu.

Ancak Kolombiyalı forvetin yine kadroda olmayacağı öğrenildi. Barcelona'da iğne tedavisi olan 21 yaşındaki yıldızın İstanbul dönüşü MR'ları temiz çıkmasına rağmen ağrılarının sürdüğü kaydedildi. Oyuncunun milli ara sonrası hazır olacağı gelen haberler arasında yer aldı.

Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Jhon Duran, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Fenerbahçeden Gökhan Gönül açıklaması!Fenerbahçeden Gökhan Gönül açıklaması!
Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Son dakika: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı: 16 şüpheli gözaltında
Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
ABD’de hükümetin kapanmasına geri sayım! Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında bütçe krizi
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
SON DAKİKA! Aksaray'da Jandarma aracına minibüs çarpması sonucu iki askeri personel hayatını kaybetti
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kesti
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı
Balkan soğukları sert esiyor! Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağmur hangi illerde devam edecek? İstanbul, Ankara...
Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman “düzeltme yakın” diyerek tarih verdi
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?