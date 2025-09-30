PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin yeni lideri Marco Asensio

Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Marco Asensio, hem oyuncu profili hem de karakteriyle saha içinin yeni lideri oldu.

Fenerbahçe'de saha içinin yeni lideri Marco Asensio oldu. Uzun süren pazarlıklar sebebiyle Paris Saint-Germain'den transferi geciken 29 yaşındaki İspanyol yıldız, takımın durumuna en çok isyan eden isimlerin başında geldi.

Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek nefes alan Fenerbahçe'de Asensio'nun gösterdiği önderlik, reaksiyonlarıyla bariz şekilde ortaya çıktı. Hücum kalitesi üst düzey olan İspanyol yıldızın takım savunmasına verdiği katkı ve arkadaşlarını motive edip yönlendirmesi taraftarlardan alkış aldı.



Son dakikada Nene'nin oyundan çıkmak için acele ettiğini gören Asensio, arkadaşına giderek 'acele etme skoru koruyoruz' dedi. Genç kanat oyuncusu Nene, İspanyol futbolcunun yönlendirmesi sebebiyle hızını keserek kenara geldi ve Oğuz'la değişti. Orta saha, on numara ve her iki kanatta da görev yapabilen Asensio'nun hem oyuncu profili hem karakteri, takımdan ayrılan Sırp futbolcu Tadic'e benzetildi.

