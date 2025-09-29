PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş için Frutos iddiası

İspanyol basını Beşiktaş'ın, Rayo Vallecano forması giyen Jorge de Frutos için teklif yaptığını iddia etti. İspanyol oyuncunun Nottingham Forest ve Olympiakos'tan 10 milyon euronun üzerinde teklifler aldığı, fakat Rayo'nun bunları da geri çevirdiği aktarıldı.

Beşiktaş hakkında İspanya'da flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basını, Beşiktaş'ın Rayo Vallecano'da forma giyen kanat oyuncusu Jorge de Frutos için teklif yaptığını duyurdu.



BEŞİKTAŞ'A RET CEVABI

İspanyol ekibi 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kesin bir dille reddetti.

Haberde, İspanyol oyuncunun Nottingham Forest ve Olympiakos'tan 10 milyon euronun üzerinde teklifler aldığı, fakat Rayo'nun bunları da geri çevirdiği aktarıldı.

Beşiktaş'ta OHAL ilan edildi! Sergen Yalçın'dan oyuncularla özel görüşme

