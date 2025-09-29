Beşiktaş için Frutos iddiası





BEŞİKTAŞ'A RET CEVABI



İspanyol ekibi 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kesin bir dille reddetti.



Haberde, İspanyol oyuncunun Nottingham Forest ve Olympiakos'tan 10 milyon euronun üzerinde teklifler aldığı, fakat Rayo'nun bunları da geri çevirdiği aktarıldı.