Beşiktaş'ta OHAL ilan edildi! Sergen Yalçın'dan oyuncularla özel görüşme

Takımıyla toplantılar yapan teknik direktör Sergen Yalçın, hem Kocaelispor hem de Galatasaray maçlarının önemine dikkat çekti. Yalçın, "Kayseri galibiyeti bizim için milat olmalı. İyi bir seri yakalamalıyız. Kocaeli karşısında kesinlikle kayıp istemiyorum. Taraftarımızın önünde kazanıp derbiye moralli gidelim" sözleriyle oyuncularını motive etti.

Tammy Abraham (AA) "LİVERPOOL MAÇINDAN FAYDALANMALIYIZ" 52 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray derbisini işaret ederek rakibin yoğun maç trafiğini hatırlattı. Başarılı teknik adam, "Rakibimiz hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak. Sert bir mücadele olacak ve yıpranacaklar. Bu durumdan faydalanmalıyız. Derbide alacağımız galibiyet taraftarımıza da moral verecektir" ifadelerini kullandı.