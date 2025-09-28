PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta OHAL ilan edildi! Sergen Yalçın'dan oyuncularla özel görüşme

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın tesiste adeta OHAL ilan etti. Siyah-beyazlılarda hedef, Kocaelispor engelini aşarak gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine moralli çıkmak.

Takımıyla toplantılar yapan teknik direktör Sergen Yalçın, hem Kocaelispor hem de Galatasaray maçlarının önemine dikkat çekti. Yalçın, "Kayseri galibiyeti bizim için milat olmalı. İyi bir seri yakalamalıyız. Kocaeli karşısında kesinlikle kayıp istemiyorum. Taraftarımızın önünde kazanıp derbiye moralli gidelim" sözleriyle oyuncularını motive etti.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

"LİVERPOOL MAÇINDAN FAYDALANMALIYIZ"

52 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray derbisini işaret ederek rakibin yoğun maç trafiğini hatırlattı. Başarılı teknik adam, "Rakibimiz hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak. Sert bir mücadele olacak ve yıpranacaklar. Bu durumdan faydalanmalıyız. Derbide alacağımız galibiyet taraftarımıza da moral verecektir" ifadelerini kullandı.

Jonas Svensson (AA)Jonas Svensson (AA)

KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI

Siyah-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından Kocaelispor maçının hazırlıklarına yüksek tempolu bir antrenmanla devam etti. Çalışmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı organizasyonlar üzerinde duruldu.

