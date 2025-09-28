Trabzonspor'un kralı Paul Onuachu! Katkısıyla göz kamaştırdı

PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor’un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, bordo-mavili formayla kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor İlk sezonunda kiralık olarak takıma katılan Nijeryalı yıldız, bu yıl bonservisiyle geri döndü ve kaldığı yerden gollerine devam ediyor.

2023-2024 sezonunda 21 maçta 15 gol atan Onuachu, maç başına 0,71 gol ortalamasıyla oynadı. Bu performansıyla 2019-2020 sezonunda 34 maçta 24 golle gol kralı olan Alexander Sörloth'un (0,70) ortalamasını geride bırakmayı başardı. Ayrıca, geçen sezon Braga'dan kiralanan Simon Banza'nın 0,61'lik ortalamasını da geçti.

İLK 7 HAFTADA 5 GOL

Bonservisiyle Southampton'dan transfer edilen Onuachu, Süper Lig'in ilk 7 haftasında 5 kez ağları havalandırdı. Kocaelispor karşılaşmasında galibiyet golünü atan Nijeryalı forvet, Samsunspor ve Gaziantep FK maçlarında da fileleri sarstı. Son olarak Karagümrük deplasmanında 2 gol atarak takımına 3 puanı getirdi.

8 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, bu sezon ligde topladığı 14 puanın 8'ini Onuachu'nun gol attığı maçlarda kazandı. Bordo-mavililer, Nijeryalı golcünün skor katkısı yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

GENEL PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla toplamda 28 lig maçına çıkan Onuachu, 20 gol kaydetti. Bordo-mavili ekip, Nijeryalı santrforun gol attığı 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak toplam 36 puan topladı.

