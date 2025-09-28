Trabzonspor'un kralı Paul Onuachu! Katkısıyla göz kamaştırdı

2023-2024 sezonunda 21 maçta 15 gol atan Onuachu, maç başına 0,71 gol ortalamasıyla oynadı. Bu performansıyla 2019-2020 sezonunda 34 maçta 24 golle gol kralı olan Alexander Sörloth'un (0,70) ortalamasını geride bırakmayı başardı. Ayrıca, geçen sezon Braga'dan kiralanan Simon Banza'nın 0,61'lik ortalamasını da geçti.

Paul Onuachu (AA) İLK 7 HAFTADA 5 GOL Bonservisiyle Southampton'dan transfer edilen Onuachu, Süper Lig'in ilk 7 haftasında 5 kez ağları havalandırdı. Kocaelispor karşılaşmasında galibiyet golünü atan Nijeryalı forvet, Samsunspor ve Gaziantep FK maçlarında da fileleri sarstı. Son olarak Karagümrük deplasmanında 2 gol atarak takımına 3 puanı getirdi.