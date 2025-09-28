Spor yazarları Karagümrük - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Lider"

ONUR KOÇHAN: FUTBOL ASLA ŞAKAYA GELMEZ

Trabzonspor için bir maçtan fazlasıydı... Büyük takımlar, kazanamamayı asla alışkanlık haline getiremez. 3 maçtır kazanamayan Trabzonspor, Karagümrük engelini zor da olsa aşarak galibiyet hasretine son verdi. Fatih Tekke'nin Felipe Augusto tercihi çok yerinde ve doğru bir karardı. Çünkü, Onuachu ile ilerde en uyumlu oyuncu oydu.

Muçi ile kalitesini kıyaslamıyorum ama onun Onuachu ile daha iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Tekke'nin sistemine, ön alan presine daha uygun. Bu maçtan Trabzonspor adına ders alınacak çok şev var...