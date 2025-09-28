Arda Güler'e övgü yağdırdılar! "Kurtarıcı olduğunu kanıtladı"

Real Madrid'in Atletico karşısında aldığı mağlubiyete rağmen Arda Güler'in performansı İspanyol basınında geniş yer buldu. Genç yıldız için "maça nefes aldıran oyuncu" ve "sahada başka bir boyutta oynuyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

50. dakikada yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebep olan ve sarı kart gören Arda Güler, bu pozisyondan 9 dakika sonra kenara alındı. Teknik direktör Xabi Alonso , milli futbolcunun yerine Franco Mastantuono'yu oyuna sürdü.

"Sezonun başındaki o korkutucu makineden eser yok. Sadece her zaman süper kahraman olmaya hazır görünen Mbappe ve Xabi Alonso 'nun anlaşılmaz bir şekilde sahadan çıkarmaya karar verdiği başka bir boyutta yaşıyor gibi görünen Arda Güler 'in anlık parlamaları vardı. Geri kalanı ise tam bir felaketti."

Arda Güler (AA)

MUNDODEPORTIVO: "BAŞLANGIÇTA NE KADAR İYİYSE SONRASINDA O KADAR KÖTÜYDÜ"

"Real Madrid'de öne çıkması gereken isim Arda Güler. Yaptığı asist, attığı gol, sebep olduğu penaltı ve gördüğü sarı kart. Başlangıçta ne kadar iyiyse, sonrasında o kadar kötüydü. Forvetlerle, özellikle Mbappe ile olan bağı takıma çok şey katıyor. Ancak gençliği ve Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'ya karşı yaptığı gibi çocukça hataları da onu mahvediyor."