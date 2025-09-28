Arda Güler'e övgü yağdırdılar! "Kurtarıcı olduğunu kanıtladı"

PODCAST CANLI YAYIN

İspanya La Liga’nın 7. haftasında Real Madrid, derbi mücadelesinde Atletico Madrid’e 5-2 mağlup oldu. Alınan farklı yenilgiye rağmen milli futbolcu Arda Güler, sergilediği performansla maça damga vuran isimlerden biri oldu. Atletico karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Arda Güler, bir gol atıp bir asist yaptı. Ayrıca kazandırdığı penaltı ile de Real Madrid’in hücum hattında kilit rol oynadı. Skora üç farklı şekilde etki eden genç yıldız, mağlubiyete rağmen takımının en dikkat çeken oyuncusu olmayı da başardı. Derbi sonrası İspanyol medyasında Arda Güler için övgü dolu yorumlar yapıldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanan Atletico MadridReal Madrid derbisinde milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıktı. Genç yıldız mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

50. dakikada yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebep olan ve sarı kart gören Arda Güler, bu pozisyondan 9 dakika sonra kenara alındı. Teknik direktör Xabi Alonso, milli futbolcunun yerine Franco Mastantuono'yu oyuna sürdü.

Real Madrid'in Atletico karşısında aldığı mağlubiyete rağmen Arda Güler'in performansı İspanyol basınında geniş yer buldu. Genç yıldız için "maça nefes aldıran oyuncu" ve "sahada başka bir boyutta oynuyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

MARCA: "ARDA GÜLER BAŞKA BİR BOYUTTA YAŞIYOR GİBİ"

"Sezonun başındaki o korkutucu makineden eser yok. Sadece her zaman süper kahraman olmaya hazır görünen Mbappe ve Xabi Alonso'nun anlaşılmaz bir şekilde sahadan çıkarmaya karar verdiği başka bir boyutta yaşıyor gibi görünen Arda Güler'in anlık parlamaları vardı. Geri kalanı ise tam bir felaketti."

MUNDODEPORTIVO: "BAŞLANGIÇTA NE KADAR İYİYSE SONRASINDA O KADAR KÖTÜYDÜ"

"Real Madrid'de öne çıkması gereken isim Arda Güler. Yaptığı asist, attığı gol, sebep olduğu penaltı ve gördüğü sarı kart. Başlangıçta ne kadar iyiyse, sonrasında o kadar kötüydü. Forvetlerle, özellikle Mbappe ile olan bağı takıma çok şey katıyor. Ancak gençliği ve Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'ya karşı yaptığı gibi çocukça hataları da onu mahvediyor."

SPORT: "GOL VE ASİSTİYLE YETENEĞİNİ KONUŞTURDU"

"Xabi Alonso, Temmuz'dan beri ilk 11'de oynamayan Jude Bellingham'a ilk 11'de yer verince Arda Güler sezon boyunca parladığı orta sahadaki pozisyonu bırakıp kanata geçti; ancak orada bile gol ve asistiyle yeteneğini konuşturmayı başardı. Üst üste yenen goller sonrasında Xabi, takımın kurtarıcı oyuncularından biri olduğunu kanıtlayan Arda Güler'i sarı kart nedeniyle oyundan aldı ve Bellingham'ı çok kötü olmasına rağmen sahada tuttu. Metropolitano'da bir hezimet yaşandı."

EL PAIS: "REAL MADRID'E NEFES ALMA ANLARI SAĞLAYAN TEK OYUNCU ARDA GÜLER'Dİ"

"Xabi Alonso hazır olmayan Bellingham'ı derbide 11'de başlatıp Mastantuono'yu yedek bıraktı. Düelolarda ezilen ve orta sahada Atletico'nun coşkusuna yanıt veremeyen bir takım vardı. Ne Bellingham, ne Tchouameni, ne de Valverde pas trafiğini gerçekleştiremedi, ki bu da şaşırtıcı değil. Eflatun-beyazlıları bir süreliğine ayakta tutan tek kişi Arda Güler'di. Real Madrid'in ilk yarıda yaptığı her şey Türk oyuncunun ayaklarından geçti: Mbappe'nin golündeki asist, attığı gol, ceza sahası dışından çektiği şut. Eflatun-beyazlılara maçta nefes alma anları sağlayan tek oyuncuydu."

PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 8 maça çıkan Arda Güler, sahada bulunduğu 575 dakikaya 3 gol - 3 asist sığdırdı.

Genç futbolcu sezon öncesi düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda da 6 maçta 1 gol - 2 asistlik performans sergilemişti.

