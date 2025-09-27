PODCAST CANLI YAYIN

Torino'da puanlar paylaşıldı! Juventus - Atalanta: 1-1 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A’nın 5. haftasında Juventus ile Atalanta karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Igor Tudor ve öğrencileri 2 puan kaybetti.

Giriş Tarihi:
Atalanta, 45+1. dakikada Kamal Deen Sulemana'nın golüyle öne geçti. Juventus ise 78. dakikada Juan Cabal'ın kaydettiği golle skoru dengeledi. Konuk ekipte Marten de Roon, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Juventus puanını 11'e yükseltmesine rağmen liderlik şansını kullanamadı ve Napoli'nin arkasında ikinci sırada yer aldı. Atalanta ise 9 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Serie A'da gelecek hafta Juventus, Milan'ı konuk edecek. Atalanta ise sahasında Como ile karşılaşacak.

