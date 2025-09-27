Atalanta, 45+1. dakikada Kamal Deen Sulemana'nın golüyle öne geçti. Juventus ise 78. dakikada Juan Cabal'ın kaydettiği golle skoru dengeledi. Konuk ekipte Marten de Roon, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Juventus puanını 11'e yükseltmesine rağmen liderlik şansını kullanamadı ve Napoli'nin arkasında ikinci sırada yer aldı. Atalanta ise 9 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Serie A'da gelecek hafta Juventus, Milan'ı konuk edecek. Atalanta ise sahasında Como ile karşılaşacak.