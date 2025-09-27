Süper Lig milli ara tarihleri 2025 | Milli maç arası ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde kritik bir döneme giriyor. A Milli Takım, 11 Ekim’de Bulgaristan karşısına çıkacak, hemen ardından ise Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Milli mesaiye odaklanılması için Süper Lig’e kısa bir ara verilecek. Futbolseverler ise bu süreçte ligde milli aranın ne zaman başlayıp biteceğini merak ediyor. İşte tarihleri…

Süper Lig heyecanı, milli maç takvimi nedeniyle kısa süreliğine duraksıyor. A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki mücadeleleri ön plana çıkarken, lig maçları takvim doğrultusunda ertelenecek. Peki 2025 yılında Süper Lig'de milli aralar hangi tarihlerde yapılacak?

MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim'de Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu süreçte Süper Lig'e kısa bir ara verilecek. Takımlar, ligde son olarak 5 Ekim'de 8. hafta maçlarında sahne alacak.

SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA TAKVİMİ

8. haftanın ardından Süper Lig'e "milli ara" girilecek ve lig heyecanı 18 Ekim'de yeniden başlayacak. Ara sonrasında ilk düdük Konyaspor ile Kocaelispor arasındaki 9. hafta açılış karşılaşmasında çalacak.

TÜRKİYE'NİN KRİTİK KARŞILAŞMALARI

Milliler, 11 Ekim'de Bulgaristan maçının ardından 14 Ekim'de Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Elemelerdeki üçüncü buluşma ise 15 Kasım'da olacak. Türkiye, bu kez Atatürk Spor Kompleksi'nde Bulgaristan'ı ağırlayacak.

E Grubu'ndaki son eleme mücadelesi 18 Kasım'da oynanacak. Ay-yıldızlılar, Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda İspanya karşısına çıkarak grup etabını tamamlayacak.

