Süper Lig milli ara tarihleri 2025 | Milli maç arası ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

(Kaynak: AA)

MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim'de Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu süreçte Süper Lig'e kısa bir ara verilecek. Takımlar, ligde son olarak 5 Ekim'de 8. hafta maçlarında sahne alacak.