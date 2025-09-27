Süper Lig milli ara tarihleri 2025 | Milli maç arası ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

Süper Lig heyecanı, milli maç takvimi nedeniyle kısa süreliğine duraksıyor. A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki mücadeleleri ön plana çıkarken, lig maçları takvim doğrultusunda ertelenecek. Peki 2025 yılında Süper Lig'de milli aralar hangi tarihlerde yapılacak?
MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim'de Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu süreçte Süper Lig'e kısa bir ara verilecek. Takımlar, ligde son olarak 5 Ekim'de 8. hafta maçlarında sahne alacak.
SÜPER LİG'DE MİLLİ ARA TAKVİMİ
8. haftanın ardından Süper Lig'e "milli ara" girilecek ve lig heyecanı 18 Ekim'de yeniden başlayacak. Ara sonrasında ilk düdük Konyaspor ile Kocaelispor arasındaki 9. hafta açılış karşılaşmasında çalacak.