Galatasaray maçı öncesi büyük şok! Crystal Palace - Liverpool: 2-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Liverpool, deplasmanda Crystal Palace’a 2-1 mağlup oldu. Selhurst Park’ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Crystal Palace, 9. dakikada Ismaila Sarr'ın golüyle öne geçti. Liverpool, ikinci yarıda dengeyi kursa da uzatma dakikalarında sahneye çıkan Edward Nketiah, 90+7'de attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

Liverpool, Galatasaray ile karşılaşacak (AFP)Liverpool, Galatasaray ile karşılaşacak (AFP)

LIVERPOOL İLK KEZ TAKILDI

Bu sonuçla birlikte Liverpool ligde ilk puan kaybını yaşadı ve 15 puanda kaldı. Crystal Palace ise puanını 12'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti.

Virgil van Dijk (AFP)Virgil van Dijk (AFP)

GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ

Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, zorlu Chelsea deplasmanına çıkacak. Crystal Palace ise Everton'a konuk olacak.

Mohamed Salah (AP)Mohamed Salah (AP)

GÖZLER GALATASARAY MAÇINDA

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü temsilcimiz Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşacak. Arne Slot'un ekibi, İstanbul'daki kritik mücadele öncesi alınan bu mağlubiyetle taraftarlarını endişelendirdi.

