Karşılaşmada Crystal Palace , 9. dakikada Ismaila Sarr'ın golüyle öne geçti. Liverpool , ikinci yarıda dengeyi kursa da uzatma dakikalarında sahneye çıkan Edward Nketiah, 90+7'de attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

LIVERPOOL İLK KEZ TAKILDI

Bu sonuçla birlikte Liverpool ligde ilk puan kaybını yaşadı ve 15 puanda kaldı. Crystal Palace ise puanını 12'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti.