Karşılaşmada Crystal Palace, 9. dakikada Ismaila Sarr'ın golüyle öne geçti. Liverpool, ikinci yarıda dengeyi kursa da uzatma dakikalarında sahneye çıkan Edward Nketiah, 90+7'de attığı golle takımına 3 puanı getirdi.
LIVERPOOL İLK KEZ TAKILDI
Bu sonuçla birlikte Liverpool ligde ilk puan kaybını yaşadı ve 15 puanda kaldı. Crystal Palace ise puanını 12'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti.
GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ
Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, zorlu Chelsea deplasmanına çıkacak. Crystal Palace ise Everton'a konuk olacak.