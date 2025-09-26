Uğurcan Çakır rekorunu egale etti

Galatasaray 'ın başarılı file bekçisi, Alanyaspor karşısında tam 8 kurtarış yaparak galibiyetin en önemli mimarlarından biri oldu. Bu performansıyla rakip forvetlere adeta geçit vermeyen Uğurcan, kritik anlarda takımını oyunda tuttu.

Uğurcan Çakır (AA)

SÜPER LİG KARİYERİNDE REKORUNU EGALE ETTİ

Uğurcan Çakır, Alanyaspor karşısında yaptığı 8 kurtarışla, Süper Lig'de bir maçta ulaştığı en yüksek kurtarış sayısını egale etti. Milli kaleci, böylece Galatasaray formasıyla en dikkat çeken bireysel performanslarından birine imza attı.