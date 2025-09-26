PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan 32 maçlık tarihi seri!

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, 23. dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, sarı-kırmızılılar için tarihi bir başarıyı da beraberinde getirdi.

Galatasaray, Icardi'nin attığı golle birlikte üst üste 32 deplasman maçında gol atma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, bu istatistikle Süper Lig tarihinin en uzun serisine ulaştı.

ICARDI'DEN KRİTİK KATKI

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. Attığı klas gollerle Galatasaray'ın hücum gücüne büyük katkı sağlayan tecrübeli forvet, tarihi rekorun da mimarı oldu.

TARİHİ BAŞARIYA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, hem ligde hem de Avrupa'da yakaladıkları ivmeyi sürdürerek seriyi daha da geliştirmeyi hedefliyor. Okan Buruk'un öğrencileri, deplasmandaki bu üstün performansla taraftarlarına güven veriyor.

Galatasaray'dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak

