Galatasaray'dan 32 maçlık tarihi seri!

Galatasaray , Icardi'nin attığı golle birlikte üst üste 32 deplasman maçında gol atma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar, bu istatistikle Süper Lig tarihinin en uzun serisine ulaştı.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. Attığı klas gollerle Galatasaray 'ın hücum gücüne büyük katkı sağlayan tecrübeli forvet, tarihi rekorun da mimarı oldu.

Mauro Icardi (AA)

TARİHİ BAŞARIYA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, hem ligde hem de Avrupa'da yakaladıkları ivmeyi sürdürerek seriyi daha da geliştirmeyi hedefliyor. Okan Buruk'un öğrencileri, deplasmandaki bu üstün performansla taraftarlarına güven veriyor.