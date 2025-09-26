PODCAST CANLI YAYIN

Akşamın maçları listelendi! Bu akşam hangi maçlar var ve saat kaçta? 26 Eylül 2025 futbol takvimi

Futbolseverler tarafından 26 Eylül 2025 akşamı oynanacak maçlar ve saatleri merak konusu oldu. Peki bu akşam sahada hangi karşılaşmalar olacak, hangi takımlar mücadele edecek ve maçlar hangi kanallardan canlı izlenebilecek? İşte güncel maç takvimi…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akşamın maçları listelendi! Bu akşam hangi maçlar var ve saat kaçta? 26 Eylül 2025 futbol takvimi

Futbol heyecanı 26 Eylül 2025 Cuma akşamı da hız kesmiyor. Taraftarlar, hangi maçların oynanacağını ve karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını merak ediyor. İşte günün maç takvimi...

GÜNÜN MAÇLARI

Bundesliga

19:30 Darmstadt 98 - Dynamo Dresden (Tivibu Spor 2)
19:30 Schalke 04 - Greuther Fürth (Tivibu Spor 3 / S Sport Plus)
21:30 Bayern Münih - Werder Bremen (Tivibu Spor 1 / S Sport Plus)

Süper Lig

20:00 Alanyaspor - Galatasaray (Bein Sports 1)

Suudi Arabistan Pro Lig

21:00 Al Ittihad - Al Nassr (S Sport Plus)

Fransa Lig 1

21:00 Nancy - Reims (Bein Sports 4)
21:45 Strasbourg - Marsilya (Bein Sports 3)

La Liga

22:00 Girona - Espanyol (S Sport / S Sport Plus)

Portekiz Ligi

22:15 Benfica - Gil Vicente (Tivibu Spor 2 / S Spor Plus)

