Akşamın maçları listelendi! Bu akşam hangi maçlar var ve saat kaçta? 26 Eylül 2025 futbol takvimi

Futbol heyecanı 26 Eylül 2025 Cuma akşamı da hız kesmiyor. Taraftarlar, hangi maçların oynanacağını ve karşılaşmaların saat kaçta başlayacağını merak ediyor. İşte günün maç takvimi...
GÜNÜN MAÇLARI
Bundesliga
19:30 Darmstadt 98 - Dynamo Dresden (Tivibu Spor 2)
19:30 Schalke 04 - Greuther Fürth (Tivibu Spor 3 / S Sport Plus)
21:30 Bayern Münih - Werder Bremen (Tivibu Spor 1 / S Sport Plus)
Süper Lig
20:00 Alanyaspor - Galatasaray (Bein Sports 1)
Suudi Arabistan Pro Lig
21:00 Al Ittihad - Al Nassr (S Sport Plus)
Fransa Lig 1
21:00 Nancy - Reims (Bein Sports 4)
21:45 Strasbourg - Marsilya (Bein Sports 3)