Okan Buruk'un Liverpool mesaisi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , Eintracht Frankfurt yenilgisi sonrası bozulan moralleri Liverpool maçıyla tekrar yerine getirmek istiyor. Deneyimli çalıştırıcının Frankfurt karşısında alınan ağır yenilgiden çok etkilendiği belirtildi. Buruk, taraftarların önünde oynanacak Liverpool maçıyla birlikte Avrupa'da bir reaksiyon göstermenin peşinde olduğu öğrenildi.





Bir yandan dev karşılaşma öncesi oynanacak olan zorlu Alanyaspor deplasmanı için oyuncularını bilgilendiren Okan Buruk'un bir taraftan da Liverpool maçı hazırlıklarına başladığı öğrenildi.



Okan Buruk'un Liverpool karşılaşmasını ilk 24 iddiasının sürmesi için en kritik mücadele olarak gördüğü belirtildi.