Jose Mourinho Portekiz'de şikayet edildi!

Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, Rio Ave maçından sonra yaptığı açıklamalar sebebiyle Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın teknik direktörü olan Jose Mourinho, Portekiz'de disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı.

A Bola'nın haberine göre; Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, Lizbon ekibinin 62 yaşındaki teknik adamını, Rio Ave maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.



Mourinho, 1-1 sona eren Rio Ave karşılaşmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maçın başrolü sahada değil, VAR odasında olan beyefendi oldu; hakemi çağırıp bizim gördüğümüz şeyi göstermesini sağladı ama hakem, genellikle olduğu gibi, kişiliğini gösteremedi."

