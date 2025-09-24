Beşiktaş'ta fiziksel ölçümler büyük sorun yarattı! Fatura Ole Gunnar Solskjaer'e kesildi

Bu gelişme sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın 'ın oyuncularla bir toplantı yaptığı ve sonuçların nedenini sorduğu belirlendi.

Ole Gunnar Solskjaer. (AA)

ÖZEL PROGRAM HAZIRLADI

Bazı futbolcuların deneyimli hocaya, "Biz sezon başı hazırlıkları için yurt dışı kampına 40 kişi gittik. Hazırlık kampı boyunca çok fazla fiziksel idman ya da hazırlık maçı oynamadık. Sonuçların böyle çıkmasının nedeni bu" ifadelerini kullanarak suçu Kartal'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e attığı öğrenildi.

Ölçümler sonucunda çıkan değerleri beğenmeyen Sergen Yalçın'ın takımın fiziksel kapasitesini yukarı çekmek için özel program hazırladığı öğrenildi.