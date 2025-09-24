Beşiktaş'ta fiziksel ölçümler büyük sorun yarattı! Fatura Ole Gunnar Solskjaer'e kesildi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde futbolcuların fiziksel ölçümlerinin yapıldığı ve çıkan sonuçlarda oyuncuların yüzde 70'inin değerlerinin olması gerekenin altında çıktığı öğrenildi.
Bu gelişme sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularla bir toplantı yaptığı ve sonuçların nedenini sorduğu belirlendi.
ÖZEL PROGRAM HAZIRLADI
Bazı futbolcuların deneyimli hocaya, "Biz sezon başı hazırlıkları için yurt dışı kampına 40 kişi gittik. Hazırlık kampı boyunca çok fazla fiziksel idman ya da hazırlık maçı oynamadık. Sonuçların böyle çıkmasının nedeni bu" ifadelerini kullanarak suçu Kartal'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e attığı öğrenildi.
Ölçümler sonucunda çıkan değerleri beğenmeyen Sergen Yalçın'ın takımın fiziksel kapasitesini yukarı çekmek için özel program hazırladığı öğrenildi.