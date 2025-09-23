TFF'den Arda Kardeşler kararı!





"KENDİ İSTEĞİNLE DÜDÜĞÜNÜ AS"



Yapılan hatalara tahammülü kalmayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'e, "Kendi isteğinle düdüğünü as" dedi. Ancak deneyimli hakem net bir cevap vermedi. TFF, Arda Kardeşler'den yanıt gelene kadar maçlarda görev vermeyecek.



Trabzonspor kurmayları da gelişmeleri yakından takip ediyor.



FERHAT GÜNDOĞDU GÖREVDE



Öte yandan dört büyük kulübün de memnun olmadığı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası bekleniyordu. Ancak TFF, pazartesi akşamı açıklama yaparak "MHK çalışmalarına devam ediyor. Görevinin başında" ifadelerini kullandı.