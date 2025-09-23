PODCAST CANLI YAYIN

Monchi Aston Villa'dan ayrılmaya hazırlanıyor!

İngiltere Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Aston Villa'da sportif direktör Monchi'nin görevinden ayrılacağı ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'nın 5 haftada sadece 3 puan almasının ardından kriz çıktı; sportif direktör Monchi'nin görevinden ayrılacağı ortaya çıktı.

Sevilla ve Roma'nın ardından Aston Villa'da göreve başlayan Monchi, İngiltere'de Unai Emery ile birlikte oldukça başarılı işlere imza attı.

Aston Villa'nın, Unai Emery yönetiminde kötü sonuçlar almasının ardından taraftarlar eleştirilerini yüksek sesle dile getirmeye başladı. Transferlerden sorumlu olan Monchi, taraftarların hedefindeki ilk isim oldu.

The Athletic, geçen hafta yapılan transferlerin Monchi'nin sorumluluğunda olmadığını, teknik direktör Emery'nin istediği isimlerin alındığını duyurdu. Ancak Aston Villa'daki kriz bir türlü sona ermedi.

Emery'nin Sunderland maçındaki ilk 11'inde yer alan 9 futbolcunun, Emery'nin Ekim 2022'de takıma katılmasından önce kadroda bulunması, planlamanın yanlış yapıldığı şeklinde değerlendirildi.

Aston Villa'daki son durumu kulübe soran The Athletic, 57 yaşındaki İspanyol sportif direktör Monchi'nin kısa süre içinde ayrılacağını duyurdu.

Unai Emery, Monchi ve futbol operasyonları direktörü Damian Vidagany'nin Aston Villa'nın yükselişinde pay sahibi olduğu vurgulanırken; Monchi'nin ayrılacak olmasının, kulübün daha önce UEFA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmış ve bunları ihlal etmiş olmasının yanı sıra, Premier Lig'in 'Kar ve Sürdürülebilirlik Kuralları' ile sürekli bir çatışma içinde olmasının ardından, transferlerin daha dikkatli yapılması gerektiğini kabul ettiğinin açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.

