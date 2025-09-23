PODCAST CANLI YAYIN

Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik Ali Koç'a gönderme!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe'de gerçekleşen başkanlık değişimini de çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik Ali Koç'a gönderme!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"YÜZYILIN PROJESİ"

"Şu anda tesislerimizin, salon sporlarıyla ilgili özellikle, dağınıklık var. Her branş farklı koşullarda devam ediyor. Bunları bir merkeze toplamak genel giderleri çok aşağı çekecek. Aidiyeti de fazlasıyla yerleştirecektir. Bu proje, Galatasaray'ın yüzyılının projesi olacaktır."

FENERBAHÇE VE ALİ KOÇ YANITI

"Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği oldu. Yeni yönetimle birlikte iki taraf arasındaki iletişimin nasıl olacağını bekliyorsunuz? Sayın Saran'ı da arayıp tebrik etmişsiniz."

Dursun Özbek: "Evet Sayın Saran'ı arayıp tebrik ettim. Seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Galatasaray olarak amacımız hiçbir zaman sahalarda devam eden sportif rekabetin orada kalmasını hep arzu ettik. Futbolun, sporun paydaşlarının da adaletli yönetim olmazsa olmazıydı. Geçmiş dönemde rakibimizle sportif faaliyetlerin dışında tansiyonu, gerilimi yüksek ilişki içinde olduk. Benim ve arkadaşlarımın arzusu, bu gerginliğin devam etmemesi."


"İNŞALLAH ÖYLE OLUR"

"Sportif faaliyetlerimizin herkesin memnun olduğu, herkesin bir kardeşlik duygusuyla, sporun getirdiği birleştirici özelliğine uygun olmasına arzu ediyorum. Beklentim odur ki, rakibimizin yeni yönetimi de bu duygularımıza benzer şekilde cevap versin. Türkiye bu sporun içindeki kutuplaşmadan, gerginlikten kurtulsun. Bizim amacımız budur. Benim ve arkadaşlarımın beklentisi budur. İnşallah öyle olur."

"Ülkemiz zaten bugünkü spordan beklediği iklime, inşallah kavuşur. O niyetle yeni seçilen yönetimi arayıp tebrik ettim. Bundan sonraki faaliyetlerinden yeni yönetim Türk sporuna daha güzel futbol izlettirmek, daha kardeşçe bir futbol sergilemek üzere hareket eder. Böyle bir beklenti içindeyim."

Galatasarayda forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istediGalatasarayda forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
Galatasaray'da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!'
Türk Telekom
Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
CANLI ANLATIM | 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel davasında 2. gün! Yetkim yok yalanı tanık ifadesiyle ifşa oldu!
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik Ali Koç'a gönderme!
Investco Holding’e yönelik borsa manipülasyonundan yasak aşk skandalı ortaya çıktı: Eski sekreterim uygunsuz görüntülerimi sattı!
ABD'de Macron Trump'ın konvoyu nedeniyle New York sokaklarında mahsur kaldı
Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR'luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...
İsrail basını itiraf etti: Google'dan Meta'ya OpenAI'dan WhatsApp'a teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandı
CHP'de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Savunma sanayii verilerini Telegram’dan sattılar! Bakanlık askeri ve ticari casusları deşifre etti | 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Eski başkan Mutlu'nun sevgilisinin hesabında milyonluk 5.5 hesap hareketi
Gri gökyüzü, serinlik ve şakır şakır yağmur: Harita 48 saat içinde turuncuya dönecek! Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor! İstanbul, Ankara...
BAĞ-KUR'A 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK! Bakan Işıkhan düzenleme için tarih verdi! Prim sayısı 7200'e çekilecek! Kimler kapsamda?
Başkan Erdoğan'dan Türkevi'nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’ün 29 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı!