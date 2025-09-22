PODCAST CANLI YAYIN

Simon Banza Al Jazira'da!

Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza, Al Jazira'ya transfer oldu.

Giriş Tarihi:
Simon Banza Al Jazira'da!
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Braga'da olan Simon Banza'nın yeni takımı belli oldu.

29 yaşındaki santrfor, 10 Milyon Euro karşılığında Al Jazira'ya imza attı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Banza'nın, Al Jazira Club ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Simon Banza, Trabzonspor formasıyla geçen sezon çıktığı 37 karşılaşmada 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Paul Onuachu Trabzonspora hayat veriyorPaul Onuachu Trabzonspora hayat veriyor
Paul Onuachu Trabzonspor'a hayat veriyor

