PODCAST CANLI YAYIN

Real Madrid'de Lunin beklemede

Real Madrid'de bu sezon henüz forma şansı bulamayan Andriy Lunin'e yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu. Ancak Lunin, tüm tekliflere rağmen Real Madrid'de kalmayı tercih etti.

Giriş Tarihi:
Real Madrid'de Lunin beklemede

LaLiga'da Xabi Alonso yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan Real Madrid, ilk 5 haftayı galibiyetle geçerken kadroda bazı isimler henüz süre alamadı.

Bu oyuncular arasında yer alan Andriy Lunin, sakat olmayan tek isim olmasına rağmen şu ana kadar forma şansı bulamadı.

G.SARAY VE F.BAHÇE TALİP OLDU

Ukraynalı kaleci, Thibaut Courtois'nın arkasında yedek beklemeye devam ederken, yaz transfer döneminde birçok kulübün radarındaydı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Lunin'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer aldı. Ayrıca eski takımı Real Oviedo da 26 yaşındaki kaleciyi yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

Ancak Lunin, tüm tekliflere rağmen Real Madrid'de kalmayı tercih etti. Haberde, Courtois'nın formda ve sağlıklı olması nedeniyle ilk tercih olduğunu bilen Lunin'in, sezon içinde doğabilecek fırsatları değerlendirmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisi Andriy Lunin ile ilgileniyorFenerbahçe Real Madrid’in kalecisi Andriy Lunin ile ilgileniyor
Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisi Andriy Lunin ile ilgileniyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!
Başkan Erdoğan’ın ABD ziyareti dünya basınında: Kritik dönemeç ve güçlü mesaj vurgusu dikkat çekti
Türk Telekom
Gökçeri ve ANKA-3: Türkiye’nin stratejik kozları dünyaya meydan okudu
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel sahibi Halit Ergül'ün kızının savunması mahkeme salonunu karıştırdı
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
CHP'nin Çağlayan provokasyonunda hesap zamanı! Özgür Çelik hakim karşısına çıkıyor
Gazze’de İsrail’in paralı çetesi Ebu Şebab, Yahudilere tebrik mesajı paylaştı | Ebu Şebab kimdir?
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda güvenoyu oyunu! Şaibe davasını çıkmaza sokmak için her yolu deniyorlar
Emekli maaşlarında zam yolda... Refah payı gündeme gelecek! İşte emekliye ek zam formülleri
CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ! Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Tepkiler çığ gibi
Dua Lipa İsrail'in soykırımına tepki gösteren Kneecap'in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı
Kar yağışı yerini yaz güneşine bırakacak! Balkan soğukları gidiyor, Afrika sıcaklarıyla 35 derece geliyor: İstanbul, Ankara ve Karadeniz Bölgesi...
Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi
Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
AK Parti'de temayül yoklamaları başlıyor! İl başkanı belirlemede 5 model!
Ali Koç dönemi sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi