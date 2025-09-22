Real Madrid'de Lunin beklemede

LaLiga'da Xabi Alonso yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan Real Madrid, ilk 5 haftayı galibiyetle geçerken kadroda bazı isimler henüz süre alamadı.

Bu oyuncular arasında yer alan Andriy Lunin, sakat olmayan tek isim olmasına rağmen şu ana kadar forma şansı bulamadı.

G.SARAY VE F.BAHÇE TALİP OLDU

Ukraynalı kaleci, Thibaut Courtois'nın arkasında yedek beklemeye devam ederken, yaz transfer döneminde birçok kulübün radarındaydı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Lunin'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer aldı. Ayrıca eski takımı Real Oviedo da 26 yaşındaki kaleciyi yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

Ancak Lunin, tüm tekliflere rağmen Real Madrid'de kalmayı tercih etti. Haberde, Courtois'nın formda ve sağlıklı olması nedeniyle ilk tercih olduğunu bilen Lunin'in, sezon içinde doğabilecek fırsatları değerlendirmek istediği belirtildi.