Kenan Yıldız'dan kaptanlık sözleri! "Çok özel bir an ve onurdu"

20 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstediğimiz sonucu alamadık ama gelişmek için çok çalışmaya ve her maçta üç puan için savaşmaya devam edeceğiz. Bunun yanında böyle büyük bir kulüpte, kariyerimde ilk defa kaptanlık pazubandını takmak benim için çok özel bir an ve çok büyük bir onurdu. Deplasmanda bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza çok teşekkürler."

SEZONA İYİ BAŞLADI

Bu sezon Juventus formasıyla 5 maçta süre bulan genç yıldız, 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Kenan'ın kaptanlık bandıyla sahaya çıkması, taraftarlar tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.