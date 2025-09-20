Demir Ege Tıknaz'dan hakem tepkisi!

Beşiktaş forması giyen Demir Ege Tıknaz, Göztepe maçı sonrası konuştu.



Demir Ege, "Gerçekten kötü oynadık. Maçlara genel olarak kötü başlıyoruz. Buna çözüm bulmalıyız. Yeni bir takımız. Yavaş yavaş alışıyoruz ama bunun bahanesi olamaz. Beşiktaş, sahaya kazanmak için çıkar. Çok istediğimiz gibi gitmedi." dedi.



Demir Ege Tıknaz, ayrıca, "Hakemle ilgili şunu söyleyeceğim. Çok fazla oyun durdu. Çok tartışılan pozisyonlar var. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza almak istemiyorum ama benimle ilgili de kırmızı kart pozisyonu var. Böyle dediğim gibi." diye konuştu.