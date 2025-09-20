PODCAST CANLI YAYIN

Demir Ege Tıknaz'dan hakem tepkisi!

Beşiktaş forması giyen Demir Ege Tıknaz, Göztepe maçı sonrası konuştu.

Giriş Tarihi:
Demir Ege Tıknaz'dan hakem tepkisi!

Beşiktaş forması giyen Demir Ege Tıknaz, Göztepe maçı sonrası konuştu.

Demir Ege, "Gerçekten kötü oynadık. Maçlara genel olarak kötü başlıyoruz. Buna çözüm bulmalıyız. Yeni bir takımız. Yavaş yavaş alışıyoruz ama bunun bahanesi olamaz. Beşiktaş, sahaya kazanmak için çıkar. Çok istediğimiz gibi gitmedi." dedi.

Demir Ege Tıknaz, ayrıca, "Hakemle ilgili şunu söyleyeceğim. Çok fazla oyun durdu. Çok tartışılan pozisyonlar var. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza almak istemiyorum ama benimle ilgili de kırmızı kart pozisyonu var. Böyle dediğim gibi." diye konuştu.

Beşiktaş Göztepeye boyun eğdi! Süper Ligdeki 4. maçında 2. kez kaybetti...Beşiktaş Göztepeye boyun eğdi! Süper Ligdeki 4. maçında 2. kez kaybetti...
Beşiktaş Göztepe'ye boyun eğdi! Süper Lig'deki 4. maçında 2. kez kaybetti...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
CHP kaynar kazan! "Bugünün CHP'si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor"
Borsa İstanbul
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay'ı suçladı
Can Holding soruşturması: 9 şirkete daha kayyum atandı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Ocak'ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu'da yangın kontrol altına alındı
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin'i tanıyacak
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal'ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi