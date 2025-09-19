PODCAST CANLI YAYIN

Xabi Alonso'dan Mourinho sözleri

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Benfica ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi eski hocası Jose Mourinho hakkında konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak 2026 tarihinde oynanacak Benfica - Real Madrid maçı öncesi İspanyol devinin Teknik Direktörü Xabi Alonso, Benfica eşleşmesini ve Jose Mourinho hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Benfica'nın başında Real Madrid'e karşı sahaya çıkacak olan Jose Mourinho'nun, İspanyol devinde bıraktığı izlere değinen Alonso, eski hocası hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Jose Mourinho Roma'dayken, ben Leverkusen'deydim ve onunla karşılaşma fırsatım oldu. Bu Jose için özel bir maç olacak. Real Madrid'de çok yoğun üç yıl geçirdi ve çok önemliydi. Jose, Madrid'e çok büyük bir sevgi besliyor."

Real Madrid'de oyunculuk döneminde Mourinho ile çalışan Xabi Alonso, Portekizli teknik adamın takımı üzerinde hala güçlü bir iz bıraktığını da sözlerine ekledi.

Şampiyonlar Ligi'nin bu kritik eşleşmesinde, teknik adamların geçmiş bağları ve taktik savaşları da dikkatle izlenecek.

Jose Mourinho resmen Benfica'da! "Fenerbahçe hataydı"

