TABİİ CANLI MAÇ İZLE | Liverpool - Atletico Madrid maçı saat kaçta, canlı nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının heyecan dolu ilk maçında bu akşam Liverpool, Atletico Madrid’i ağırlıyor. Taraftarlar, “Liverpool – Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı nasıl izlenir?” sorularına yanıt arıyor. Peki Liverpool - Atletico Madrid maçı saat kaçta? İşte TABİİ canlı yayın linki.

Giriş Tarihi:
TABİİ ekranlarında bu akşam Liverpool ile Atletico Madrid arasında mücadele gerçekleşecek. Taraftarlar, "Liverpool - Atletico Madrid maçının ilk 11'i belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Liverpool - Atletico Madrid maçı saat kaçta, canlı nasıl izlenir? İşte TABİİ canlı maç izleme bilgileri…

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool-Atletico Madrid maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 17:00'da oynanacak.

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Liverpool ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi karşılaşması, UEFA.tv ve Tabii Spor kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Konate, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike

Atletico Madrid: Oblak, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Llorente, Simeone, Barrios Rivas, Köke, Gonzalez, Griezmann, Alvarez

LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

