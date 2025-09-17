TABİİ CANLI MAÇ İZLE | Liverpool - Atletico Madrid maçı saat kaçta, canlı nasıl izlenir?

TABİİ ekranlarında bu akşam Liverpool ile Atletico Madrid arasında mücadele gerçekleşecek. Taraftarlar, "Liverpool - Atletico Madrid maçının ilk 11'i belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Liverpool - Atletico Madrid maçı saat kaçta, canlı nasıl izlenir? İşte TABİİ canlı maç izleme bilgileri…
LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Liverpool-Atletico Madrid maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 17:00'da oynanacak.
LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Liverpool ile Atletico Madrid arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi karşılaşması, UEFA.tv ve Tabii Spor kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
LİVERPOOL - ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson, Konate, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike
Atletico Madrid: Oblak, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Llorente, Simeone, Barrios Rivas, Köke, Gonzalez, Griezmann, Alvarez
