Fenerbahçe'de muhalefet birleşiyor! Hakan Bilal Kutlualp Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildi

Son dakika haberi! Fenerbahçe Kulübünde 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünde 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.



OYLAR BÖLÜNMESİN

Kutlualp'in yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan anketler, değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sayın Sadettin Saran'ın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Kendisiyle yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda hiçbir hukuki sorunun olmadığını bizlere beyan etmiştir. Kulübümüzün ve Yüksek Divan Kurulumuzun da kendisinin adaylığını uygun bulduğunu açıklaması ve devlet kurumlarından herhangi bir olumsuz görüş almamış olması, kararımızda etkili olmuştur. Bu konuları birlikte değerlendirdiğimizde, bu dakikadan sonra artık Sayın Saran'a söz konusu hukuki konularda bir engel gelmesinin gerek hukuksal gerekse demokratik yarış açısından son derece yanlış ve imkansız bir kurgu olacağını düşünmekteyiz. Tüm bu gerçekler doğrultusunda en yüksek oyu alan iki adayın ikinci turda yarışacağı bir seçim sistemimizin olmaması, imza sürecinin amacını netleştirmek ve oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı siz değerli taraftarlarımıza ve kıymetli kamuoyuna duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

