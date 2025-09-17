PODCAST CANLI YAYIN

Orkun Kökçü'nün maliyeti arttı

Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 7. maçın ardından sözleşmesindeki ek şartları da yerine getirdi. Siyah-beyazlıların, Türk yıldız için ödeyeceği bonservis bedeli 25 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya yükseldi.

Giriş Tarihi:
Orkun Kökçü'nün maliyeti arttı

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Benfica'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Orkun Kökçü ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Siyah-beyazlı formayla 7 maça çıkan milli futbolcu, sözleşmesindeki ek şartları yerine getirdi. Böylece Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü için ödeyeceği transfer bedeli 25 milyon eurodan 30 milyon euroya yükseldi.

Benfica CFO'su Nuno Catarino, Kökçü'den elde edilen 30 milyon euroluk gelir ve Kerem Aktürkoğlu satışından gelen 22,5 milyon euronun kulüp kasasında güvence altında olduğunu duyurdu.

Beşiktaşta Sergen Yalçın haklı çıktı!Beşiktaşta Sergen Yalçın haklı çıktı!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın haklı çıktı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs ayarı: "Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak"
PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı "Umut Hakkı" mı istiyor? Öcalan'dan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi
Borsa İstanbul
TEKNOFEST'in badem şekeri! TAKVİM direksiyona oturdu... Togg'un yeni yıldızı T10F'in "Mardin" serisi göz kamaştırıyor
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi
Netanyahu'dan 27 yıl sonra gelen Başkan Erdoğan itirafı | Silvan yazıtları İsrail için neden bu kadar önemli?
Türk Telekom
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı! TAKVİM sahada.... NSosyal'den sonra "Küre" geliyor: "Çelik Kubbe için radarlar inşa ediyoruz"
Trump ve Kral Charles’ın fayton keyfi! İngiltere ziyareti Epstein protestosu ile başladı | Kate Middleton'a şaşırtan iltifat
Selçuk Bayraktar Gazze Kasabı Netanyahu'ya TAKVİM'den yanıt verdi: Birileri rahatsız oluyorsa olsun biz yolumuzdan dönmeyeceğiz
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
Emekliye 30 bin TL promosyon listesi geldi! Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti dahil 12 bankadan dev fırsat! 16.000 -19.000 TL üstü maaş alanlar...
TAKVİM ne dediyse o! CHP'de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir'in evinde Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?
Katar’dan İslam NATO’su çıktı! İsrail’e karşı savunma paktı | Hindistan’da panik: Pakistan ve Türkiye…
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
Sabahtan akşama ATV izlendi! Müge Anlı, Esra Erol ve Gözleri KaraDeniz ilk 3’te!
İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeliydi! Bir zamanlar ela gözleriyle büyüleyen Pembe Mutlu bakın şimdi ne halde