Orkun Kökçü'nün maliyeti arttı

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Benfica'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Orkun Kökçü ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.



Siyah-beyazlı formayla 7 maça çıkan milli futbolcu, sözleşmesindeki ek şartları yerine getirdi. Böylece Beşiktaş'ın, Orkun Kökçü için ödeyeceği transfer bedeli 25 milyon eurodan 30 milyon euroya yükseldi.



Benfica CFO'su Nuno Catarino, Kökçü'den elde edilen 30 milyon euroluk gelir ve Kerem Aktürkoğlu satışından gelen 22,5 milyon euronun kulüp kasasında güvence altında olduğunu duyurdu.