Beşiktaş'ta Sergen Yalçın haklı çıktı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın işaret ettiği orta saha eksikliği, sakatlıklar ve cezalar sonrası net biçimde ortaya çıktı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in yerine göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor yenilgisi sonrası takıma acil takviye yapılması gerektiğinin altını çizmişti.

Takımdaki zafiyetleri tespit eden 52 yaşındaki teknik adam, yönetimden özellikle stoper, orta saha ve kanada transfer yapılmasını talep etmişti. Serdal Adalı yönetimi Wolfsburg'dan Vaclav Cerny, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ve Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı renklerine katarak kanatlara ekleme yapmıştı.



Ancak ön libero pozisyonu için düşünülen ve Crystal Palace'ta forma giyen Jefferson Lerma'nın transferi gerçekleşmemişti. Zaman Sergen Yalçın'ı haklı çıkardı. Ndidi ve Salih sakat, Orkun ise cezalı olduğu için orta saha bölgesinde problem yaşandı.

Yönetimin devre arası transfer döneminde kadro derinliği artırmak için orta sahaya mutlaka takviye yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Paulista geri dönüyor!

