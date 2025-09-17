Galatasaray'da Osimhen şoku!

OSIMHEN YİNE YOK Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı milli maçta sakatlanan Victor Osimhen 'in Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Yıldız oyuncu son antrenmanda da yer almadı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray yarın deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı - kırmızılılar, Almanya seyahati öncesi son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Osimhen

KARAR VERİLECEK

Osimhen'in Almanya'ya götürülüp götürülmeyeceği henüz belli değil.



Galatasaray'da Osimhen antrenmanda yer almasa da teknik heyet ile sağlık heyeti arasında yapılacak toplantıdan sonra kesin karar verilecek.