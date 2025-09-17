PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Osimhen şoku!

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Osimhen, Frankfurt maçı öncesi gerçekleşen son antrenmana çıkmadı. Osimhen antrenmanda yer almasa da teknik heyet ile sağlık heyeti arasında yapılacak toplantıdan sonra kesin karar verilecek.


Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray yarın deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı - kırmızılılar, Almanya seyahati öncesi son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

OSIMHEN YİNE YOK

Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı milli maçta sakatlanan Victor Osimhen'in Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Yıldız oyuncu son antrenmanda da yer almadı.

KARAR VERİLECEK

Osimhen'in Almanya'ya götürülüp götürülmeyeceği henüz belli değil.

Galatasaray'da Osimhen antrenmanda yer almasa da teknik heyet ile sağlık heyeti arasında yapılacak toplantıdan sonra kesin karar verilecek.

