PODCAST CANLI YAYIN

Almanya'da Galatasaray korkusu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt'u Almanya'da oynanacak zorlu maç öncesi bilet korkusu sardı. 1992'deki Frankfurt-Galatasaray eşleşmesinde Deutsche Bank Park'ta 30 bin sarı-kırmızılı taraftar maçı izlemişti.

Giriş Tarihi:
Almanya'da Galatasaray korkusu!

Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Eintracht Frankfurt deplasmanı ile açacak olan Galatasaray'da taraftarlar bu maç için büyük bir hazırlık içinde.

52 bin kapasiteli Deutsche Bank Park'ta 18 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı tarafa 3 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Ancak Türk taraftarlar, Alman kulübünün koltuklarına hücum edip buradan bilet alırken kombine biletleri de bir maç için kiralamak adına seferber oldu.

Alman ekibi, tribünde Galatasaray'a karşı üstünlüğünü korumak istiyor ve Alman taraftarları kombine iptali ile uyarıyor. Ancak sarı-kırmızılı futbolseverlerin kesenin ağzını açtığı ve biletlere hücum ettiği öğrenildi.

GalatasarayGalatasaray

NE YAŞANMIŞTI?

Almanya'nın yanı sıra çevre ülkelerden de Türk taraftarların Frankfurt'a gitmesi beklenirken şehirde Türk nüfusunun 200 binin üzerinde olduğu öğrenildi. 1992'deki Frankfurt-Galatasaray eşleşmesinde Deutsche Bank Park'ta 30 bin sarı-kırmızılı taraftar maçı izlemişti.

Galatasarayda Leroy Sane endişesiGalatasarayda Leroy Sane endişesi
Galatasaray'da Leroy Sane endişesi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | ABD Dışişleri'nden ilk açıklama
İBB'deki yolsuzlukta 'VIP Yakup' itirafları! İmamoğlu'nun 30 kişilik VIP listesi mercek altında! Savcılık harekete geçti
Borsa İstanbul
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Başkan imkanları sevgilileri için seferber etmiş
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu | Hedefinde başka yerler varmış
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo'dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
Elazığ'da gökyüzünde iki büyük patlama: Nedeni belli oldu | Patlama sesi güvenlik kamerasında
DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsrail'e 25 maddelik sert tepki
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ'a ev hapsi
Fenerbahçe maçı sonrası tansiyon düşmedi! Trabzonspor taraftarları TFF binasında toplandı: "Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz | "Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız" mesajı
CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?
Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımı yurda döndü! Alperen Şengün'den şampiyonluk sözü: "O kupayla döneceğiz"
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
İngiltere'den siyonistlere veto: Ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul edilmeyecek
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?