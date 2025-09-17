Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Okan Buruk ve öğrencilerini zorlu randevuda milyonlarca futbolsever destekleyecek ve yayın bilgileri de merakla araştırılarak bilgi sahibi olunmak isteniyor. Peki, Frankfurt - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda şifreli mi?