Fenerbahçe Alanyaspor karşısında iki penaltı bekledi! İşte o pozisyonlar

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 6. dakikada penaltı bekledi. Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği pasta Youssef En-Nesyri, Ümit Akdağ ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sarı-lacivertliler yoğun penaltı itirazında bulundu ancak hakem Cihan Aydın, oyunu devam ettirdi.
SON DAKİKALARDA YENİDEN PENALTI TEPKİSİ
Mücadelenin son anlarında da Fenerbahçe cephesi bir kez daha penaltı bekledi. Ceza sahasında En-Nesyri'nin yerde kalması ve ardından elle oynama şüphesi üzerine sarı-lacivertliler hakeme itiraz etti.
VAR'LA GÖRÜŞTÜ MAÇI BİTİRDİ
Hakem Cihan Aydın, pozisyonu VAR odasında görev yapan Onur Özütoprak ile değerlendirdi. Ancak yapılan inceleme sonrası penaltı verilmedi. Bu kararın ardından Aydın, oyunu başlatmadan maçı bitirdi.