Fenerbahçe Alanyaspor karşısında iki penaltı bekledi! İşte o pozisyonlar

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor 'u ağırlayan Fenerbahçe , 6. dakikada penaltı bekledi. Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği pasta Youssef En-Nesyri, Ümit Akdağ ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sarı-lacivertliler yoğun penaltı itirazında bulundu ancak hakem Cihan Aydın , oyunu devam ettirdi.

Bein Sports'tan alınmıştır

SON DAKİKALARDA YENİDEN PENALTI TEPKİSİ

Mücadelenin son anlarında da Fenerbahçe cephesi bir kez daha penaltı bekledi. Ceza sahasında En-Nesyri'nin yerde kalması ve ardından elle oynama şüphesi üzerine sarı-lacivertliler hakeme itiraz etti.