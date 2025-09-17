🔴17 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ | Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunları günün maç takvimini yakından takip ediyor. 17 Eylül itibarıyla ekrana gelecek karşılaşmaların saati, tarihi ve kanalı araştırılıyor. Çarşamba günü itibarıyla Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar devam ediyor. İşte günün maçlarına ilişkin detaylar...