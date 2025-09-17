🔴17 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ | Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunları günün maç takvimini yakından takip ediyor. 17 Eylül itibarıyla ekrana gelecek karşılaşmaların saati, tarihi ve kanalı araştırılıyor. Çarşamba günü itibarıyla Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar devam ediyor. İşte günün maçlarına ilişkin detaylar...
⚽ 17 Eylül Günün Maçları
🟢 Trendyol Süper Lig (Ertelenen Maçlar)
Fenerbahçe – Alanyaspor (20:00)
Karagümrük – Başakşehir (20:00)
Samsunspor – Kasımpaşa (20:00)
🏆 Ziraat Türkiye Kupası
Ereğli – Bursaspor (14:00)
Kahramanmaraş – Karaman FK (14:30)
Muş 1984 – Mazıdağı Fosfat Spor (14:30)
Dersimspor – Şanlıurfaspor (14:30)
Yeşilyurt Belediyespor – Adana 1954 (14:30)
Erbaaspor – Pazarspor (15:00)
Silivrispor – Beyoğlu Yeni Çarşı (15:00)
Kütahyaspor – Altınordu (15:00)
Küçükçekmece Sinopspor – İnegölspor (15:00)
Galata – Beykoz Anadolu (15:00)
Somaspor – Çankaya FK (15:00)
Kepez Belediyespor – Denizli İdmanyurdu (15:00)
Karabük İdmanyurdu – Gebzespor (15:00)
Kastamonuspor 1966 – Fatsa Belediyespor (15:00)
Çorluspor 1947 – Ayvalıkgücü (15:00)
Amasyaspor – 1461 Trabzon FK (15:00)
Silifke Belediyespor – Kahramanmaraş İstiklalspor (15:00)
Sivasspor – Şiran Yıldızspor (16:00)
Elazığspor – 12 Bingölspor (18:00)
Bornova FK – Aliağa (19:00)
Menemen Belediyespor – Anadolu Üniversitesi (19:00)
Niğde Belediyespor – 68 Aksarayspor (19:00)
Orduspor 1967 – Sebat Gençlik Spor (19:00)
Balıkesirspor – Yalova Yeşilova Spor (19:00)
24 Erzincanspor – 1926 Bulancakspor (19:00)
Karşıyaka – Bursa Yıldırımspor (19:00)